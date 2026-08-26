Controversial Ad: जीवा, तनिष्क और सब्यसाची…5 विवादित विज्ञापन जिसे देखने के बाद भड़क उठा हिंदू समाज, कंपनियों को वापस लेना पड़ा ऐड

आलिया भट्ट का ‘कन्यादान’ वाला विज्ञापन

साल 2021 में आलिया भट्ट का एक विज्ञापना आया था. जिसमें आलिया भट्ट एक ब्राइडल ऐड में नजर आई थी. जिसमें कन्यादान की परंपरा पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया था. जिसमें हिंदू शादी की रस्म को दिखाया गया था. जिसमें माता-पिता प्रतीकात्मक रूप से अपनी बेटी को दूल्हे को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये पूरा विज्ञापन एक हिंदू शादी के मंडप में सेट. जहां आलिया अपने होने वाले पति और परिवार (दादी, माता-पिता) के साथ रस्म के लिए तैयार हो रही हैं. वीडियो में आलिया कन्यादान की प्रथा पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है. जिसमें वो पूछती है कि इतना प्यार मिलने के बावजूद उन्हें हमेशा बाहरी और परिवार का अस्थायी सदस्य क्यों माना गया. क्या मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसे दान किया जाए? सिर्फ कन्यादान ही क्यों? आलिया इस विज्ञापन में ये पूछती हुई नजर आ रही है. जिसके बाद विज्ञापन की जबरदस्त आलोचना हुई थी और लोगों का कहना था कि यह सदियों पुरानी परंपरा पर सवाल उठा रहा है.