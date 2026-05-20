Kriti Sanon Hot Look: कृति सेनन की हॉट और बोल्ड तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, बेकाबू हुए फैंस

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कृति सैनन की कुल संपत्ति लगभग 82 करोड़ से 100 करोड़ रुपये (लगभग 10 मिलियन से 12 मिलियन डॉलर) के बीच होने का अनुमान है. उन्होंने सफल फिल्मी करियर, आकर्षक ब्रांड एंडोर्समेंट और अपने खुद के व्यवसायों के माध्यम से ये संपत्ति अर्जित की है. अभिनय के अलावा, वह कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी हैं। सैनन ने अपनी क्लोथिंग लाइन Ms. Taken, फिटनेस कंपनी The Tribe, स्किन-केयर ब्रांड Hyphen, साथ ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी Blue Butterfly Films लॉन्च की है.