Kriti Sanon Hot Look: कृति सेनन की हॉट और बोल्ड तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, बेकाबू हुए फैंस

Kriti Sanon Hot Look: कृति सेनन की हॉट और बोल्ड तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, बेकाबू हुए फैंस
बी टाउन एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी खूबसूरती और लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बेहद हॉट तस्वीरें अपलोड की, जिसने देखते ही देखते सनसनी मचा दी. इन फोटोज में कृति बेहद खूबसूरत लग रही हैं. आइये जानते हैं उनकी अपकमिंग फिल्म से लेकर उनकी शिक्षा, फिल्म और नेटवर्थ के बारे में सब कुछ!
आरंभिक जीवन
सैनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था. उनकी मां गीता सैनन दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी की प्रोफेसर हैं, जबकि उनके पिता राहुल सैनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. वह एक पंजाबी हिंदू परिवार से हैं. उनकी छोटी बहन, नूपुर सैनन भी एक अभिनेत्री हैं.
डेब्यू फिल्म
इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद, सैनन ने कुछ समय के लिए फैशन मॉडल के रूप में काम किया. उन्होंने 2014 में आई एक्शन फिल्मों '1:नेनोक्कडाइन' और 'हीरोपंती' में मुख्य भूमिका निभाकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की
प्रमुख फिल्में
कृति सेनन की हिट फिल्मों में लुका छुपी, बरेली की बर्फी, हाउसफुल 4 और मिमी जैसी फिल्में शामिल हैं. अब वो कॉकटेल 2 में नजर आने वाली हैं.
नेटवर्थ
कृति सैनन की कुल संपत्ति लगभग 82 करोड़ से 100 करोड़ रुपये (लगभग 10 मिलियन से 12 मिलियन डॉलर) के बीच होने का अनुमान है. उन्होंने सफल फिल्मी करियर, आकर्षक ब्रांड एंडोर्समेंट और अपने खुद के व्यवसायों के माध्यम से ये संपत्ति अर्जित की है. अभिनय के अलावा, वह कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी हैं। सैनन ने अपनी क्लोथिंग लाइन Ms. Taken, फिटनेस कंपनी The Tribe, स्किन-केयर ब्रांड Hyphen, साथ ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी Blue Butterfly Films लॉन्च की है.
Disclaimer
कृति सेनन की आय संबंधी आंकड़े सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, उनकी मूल संपत्ति इससे अलग हो सकती है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.