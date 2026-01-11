  • Home>
Nupur Weds Stebin : बॉलीवुड के कपल नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और स्टेबिन बेन (Stebin Ben) शादी के बंधन में बंधन चुके हैं. बीते दिन से नूपुर की शादी और संगीत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई बॉलीवुड सितारे भी इस शादी में शामिल होने पहुंचे. जिसमें दिशा पाटनी से लेकर मौनी तक का नाम शामिल हैं. शनिवार को नूपुर सेनन ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से स्टेबिन बेन संग शादी की. इस समय सोशल मीडिया पर नूपुर के संगीत की तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: January 11, 2026 12:16:14 PM IST

शादी के बंधन में बंधे Nupur और Stebin Ben, संगीत में मां ने दिया इमोशनल परफॉर्मेंस; बहन कृति ने भी जमाई महफिल - Photo Gallery
1/6

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन को सफेद शादी के जोड़े में शादी की. नूपुर सेनन की ब्राइड्स मेट्स सी ग्रीन कलर के आउटफिट्स पहने नजर आ रही हैं. दोनों एक दूसरे को किस करते भी नजर आए.

2/6

संगीत की तस्वीरें हुई वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का पूरा परिवार शादी के जश्न में डूबा हुआ है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इस बात की गंवाही दे रही हैं.

3/6

कृति ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस

कृति और उनके कथित बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ पूरा परिवार संगीत और हल्दी सेरेमनी में शामिल हुआ. कृति ने अपनी बहन और होने वाले जीजा के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी दी.

4/6

लॉलीपॉप लागेलू पर लगाए ठुमके

संगीत सेरेमनी में पूरा परिवार जमकर मस्ती करते हुए नजर आया. कृति एक्टर और करीबी दोस्त वरुण शर्मा के साथ पॉपुलर भोजपुरी ट्रैक, “लॉलीपॉप लागेलू” पर डांस करती भी दिखाई दीं.

5/6

मां ने दी इमोशनल परफॉर्मेंस

कृति ने अपनी मां गीता सेनन के साथ “दिल तू जान तू” पर डांस भी किया. उनकी इस इमोशनल परफॉर्मेंस ने हर किसी का दिल जीत लिया.

6/6

नूपुर ने भी लगाए ठुमके

अपने संगीत में नूपुर ने भी खूब ठुमके लगाए. वह काफी ज्यादा खुद नजर आ रही थी. मल्टीकलर लंहगे के साथ गोल्डन ब्लाउज और ज्वेलरी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था.

