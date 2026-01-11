शादी के बंधन में बंधे Nupur और Stebin Ben, संगीत में मां ने दिया इमोशनल परफॉर्मेंस; बहन कृति ने भी जमाई महफिल

Nupur Weds Stebin : बॉलीवुड के कपल नूपुर सेनन (Nupur Sanon) और स्टेबिन बेन (Stebin Ben) शादी के बंधन में बंधन चुके हैं. बीते दिन से नूपुर की शादी और संगीत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई बॉलीवुड सितारे भी इस शादी में शामिल होने पहुंचे. जिसमें दिशा पाटनी से लेकर मौनी तक का नाम शामिल हैं. शनिवार को नूपुर सेनन ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से स्टेबिन बेन संग शादी की. इस समय सोशल मीडिया पर नूपुर के संगीत की तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं.