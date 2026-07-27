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Kriti Sanon Birthday Special: जब पटपड़गंज की इंजीनियर बन गईं बॉलीवुड की डीवा और बिजनेसवुमन; बहन के एक फोटोशूट ने बना दिया कृति सैनन को सुपरस्टार!

आज, 27 जुलाई को बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनॉन का जन्मदिन है. कृति सेनन आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. दिल्ली के पटपड़गंज से निकलकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली कृति ने साबित कर दिया कि अगर लगन सच्ची हो, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में कदम रखने वाली कृति आज नेशनल अवॉर्ड विनर, सक्सेसफुल आंत्रप्रेन्योर और प्रोड्यूसर बन चुकी हैं. उनका दिल्ली की आम लड़की से फिल्म इंडस्ट्री का सफर हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है. आइए जानते हैं उनके इस शानदार सफर की कुछ खास बातें.


By: Kajal Jain | Published: July 27, 2026 1:02:41 PM IST

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एक फोटो शूट ने बदली लाइफ - Photo Gallery
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एक फोटो शूट ने बदली लाइफ

कृति सेनन के फिल्मी करियर की शुरुआत किसी बड़े स्टूडियो ने नहीं, बल्कि घर पर एक नॉर्मल से फोटो शूट से हुई थी और फोटोग्राफर थीं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन. एक्ट्रेस पढ़ाई में काफी अच्छी थीं इसलिए कभी फिल्मी दुनिया में जाने का तो नहीं सोचा था लेकिन लंबी हाइट के चलते मॉडलिंग करने की सलाह मिलती रहती थी. कृति ने इस सलाह को माना लेकिन प्रोफेशनल फोटो शूट करवाना मुश्किल था. ऐसे में बहन नुपूर सेनन ने फोटो क्लिक करके ऑनलाइन मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए भेज दी जिसे कृति सेनन जीत गई और इनाम में मिला मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ पोर्टफोलियो शूट. यहां से शुरू हुआ कृति सेनन का मॉडलिंग करियर.

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कृति की पहली फिल्म और फीमेल डेब्यू अवॉर्ड

अब कृति के लुक्स और हाइट अब इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन रहा था. वहीं से महेश बाबू के साथ 2014 की तेलुगु फिल्म '1: नेनोक्काडाइन' में काम करने का मौका मिला. यही से हिंदी फिल्म हीरोपंती में काम करने का मौका मिला जिसमें बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड जीता.

इंजीनियरिंग से मॉडलिंग तक का सफर - Photo Gallery
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इंजीनियरिंग से मॉडलिंग तक का सफर

दिल्ली के पटपड़गंज में पली-बढ़ी कृति ने ग्लैमर की दुनिया में आने से पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई और कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनीं.

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कृति सेनन के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने फिल्म 'मिमी' में शानदार एक्टिंग से फैन्स का दिल जीता.इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला, जिसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक कमर्शियल स्टार ही नहीं, बल्कि बेहद दमदार कलाकार भी हैं.

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हाइफन से की बिजनेस की शुरुआत

फिल्मों के अलावा कृति ने बिजनेस की दुनिया में भी कदम रखा. उन्होंने 'हाइफन' नाम से स्किनकेयर ब्रांड की शुरुआत की, जो आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्रांड्स में से एक है.

प्रोड्यूसर के रूप में नई शुरुआत - Photo Gallery
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प्रोड्यूसर के रूप में नई शुरुआत

कृति ने 'ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स' के नाम से अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है. इसके जरिए वह कहानियों को पर्दे पर उतारने में एक नया रचनात्मक योगदान दे रही हैं.

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समाज सेवा में भी आगे

सिर्फ फिल्मों और बिजनेस ही नहीं, कृति सैनॉन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) में भारत की मानद राजदूत (Honorary Ambassador) के रूप में भी काम कर रही हैं. वह महिलाओं के अधिकारों और जेंडर इक्वलिटी (समानता) के लिए अपनी आवाज उठाती हैं.

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