Kriti Sanon Birthday Special: जब पटपड़गंज की इंजीनियर बन गईं बॉलीवुड की डीवा और बिजनेसवुमन; बहन के एक फोटोशूट ने बना दिया कृति सैनन को सुपरस्टार!

एक फोटो शूट ने बदली लाइफ

कृति सेनन के फिल्मी करियर की शुरुआत किसी बड़े स्टूडियो ने नहीं, बल्कि घर पर एक नॉर्मल से फोटो शूट से हुई थी और फोटोग्राफर थीं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन. एक्ट्रेस पढ़ाई में काफी अच्छी थीं इसलिए कभी फिल्मी दुनिया में जाने का तो नहीं सोचा था लेकिन लंबी हाइट के चलते मॉडलिंग करने की सलाह मिलती रहती थी. कृति ने इस सलाह को माना लेकिन प्रोफेशनल फोटो शूट करवाना मुश्किल था. ऐसे में बहन नुपूर सेनन ने फोटो क्लिक करके ऑनलाइन मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए भेज दी जिसे कृति सेनन जीत गई और इनाम में मिला मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ पोर्टफोलियो शूट. यहां से शुरू हुआ कृति सेनन का मॉडलिंग करियर.