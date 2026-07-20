कृति और कबीर के बीच वो तीसरा इंसान, जिसे देखकर लाल हो गईं एक्ट्रेस, गले लगाकर किया चिटचैट

India vs England ODI: लॉर्ड्स में रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हुआ. इस दौरान लॉर्ड्स में सेलिब्रिटीज का तांता लगा. इस दौरान सैफ अली खान, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर और कृति सेनन मैच देखने आई थीं. कृति अपने बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ आई थीं. हालांकि इस दौरान कृति कबीर के अलावा किसी और के साथ भी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती नजर आईं.