कृति और कबीर के बीच वो तीसरा इंसान, जिसे देखकर लाल हो गईं एक्ट्रेस, गले लगाकर किया चिटचैट
India vs England ODI: लॉर्ड्स में रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हुआ. इस दौरान लॉर्ड्स में सेलिब्रिटीज का तांता लगा. इस दौरान सैफ अली खान, अक्षय कुमार, अर्जुन कपूर और कृति सेनन मैच देखने आई थीं. कृति अपने बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ आई थीं. हालांकि इस दौरान कृति कबीर के अलावा किसी और के साथ भी स्पेशल बॉन्ड शेयर करती नजर आईं.
जीवा और कृति ने लूटी लाइमलाइट
ये बॉन्ड बॉलीवुड डीवा कृति सेनन और महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का था. कृति संग जीवा धोनी की बॉन्डिंग ने लाइमलाइट लूटी. दोनों के बीच का बॉन्ड काफी पसंद किया गया. इंटरनेट पर दोनों की तस्वीरें भी काफी वायरल हुईं.
कृति ने रखा जीवा का ख्याल
फोटोज में कृति सेनन और जीवा चिटचैट करती नजर आईं. जीवा कृति के साथ काफी खुश नजर आईं और दोनों ने काफी मस्ती भी की. एक्ट्रेस ने महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का ख्याल रखा.
जीवा को हग करती नजर आईं कृति
दोनों की एक फोटो सामने आई, जिसमें वे हग करती नजर आईं. कृति सेनन ने जीवा को पीछे से पकड़ा हुआ है और हग किया हुआ है. जीवा तस्ववीर में मु्स्कुराती नजर आईं. मैच के दौरान धोनी लॉर्ड्स में थे लेकिन उनकी पत्नी साक्षी स्टैंड में नहीं थीं. इस दौरान कृति ने उनका पूरा ध्यान रखा.
धोनी की फैमिली के साथ रिश्ता
बता दें कि कृति और कबीर के धोनी की फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते हैं. कृति और कबीर धोनी की पार्टियों में भी नजर आते हैं. कहा जाता है कि कबीर बहिया रिश्ते में धोनी के साले लगते हैं. लॉर्ड्स में भी वे सब साथ में नजर आए और उन्होंने काफी मस्ती की.
नए लुक में अक्षय कुमार
लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियां स्टेडियम में नजर आईं. इनमें अक्षय कुमार थे, जो सफेद दाढ़ी वाले नए लुक में नजर आए.
अर्जुन कपूर और साहिबा बाली
वहीं अर्जुन कपूर और साहिबा बाली भी मैच देखने के लिए ग्राउंड में नजर आए और दोनों की काफी तस्वीरें भी वायरल हुईं. दोनों का आपस में नाम जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि इस पर साहिबा ने कहा कि हर चीज पर यकीन न करें.
बेटे के साथ आए सैफ
इसके अलावा लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सैफ अली खान भी मैच देखने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान सैफ अली खान ने ऑलिव ग्रीन ब्लेजर, हल्के नीले रंग की शर्ट, धारीदार टाई और पीले रंग के पॉकेट स्क्वायर के साथ बेहद क्लासिक और डैपर लुक अपनाया था. उनके साथ छोटे नवाब तैमूर भी थे, जिन्होंने नीले रंग की सिंपल शर्ट पहनी थी.