Krithi Shetty black look: कृति शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. उनके इस ब्लैक लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. कृति ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी खूबसूरत अदाओं का जलवा बिखेरा. इस खूबसूरत ड्रेस में उनकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा निखर कर सामने आई.एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.