  हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें

Krithi Shetty black look: कृति शेट्टी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. उनके इस ब्लैक लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. कृति ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी खूबसूरत अदाओं का जलवा बिखेरा. इस खूबसूरत ड्रेस में उनकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा निखर कर सामने आई.एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: March 9, 2026 5:20:48 PM IST

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें
1/7

कमाल के एक्सप्रेशन

कृति का चेहरा इस तस्वीर में बेहद आकर्षक और ग्लैमरस लग रहा है. बड़ी-बड़ी खूबसूरत आंखें, जिससे एक mysterious और confident वाइब आता दिख रहा है. हल्के गुलाबी लिपस्टिक से होंठ भी चमकदार लग रहे हैं. साथ ही स्किन टोन वॉर्म ग्लो वाली है.

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
2/7

बालों की स्टाइलिंग

बाल लंबे, घने और वेवी हैं. जिन्हें हाई पॉनीटेल में बांधा गया है, साइड से बहकर उनके गालों पर आ रहे है. यह स्टाइल काफी एलिगेंट लग रही है.

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
3/7

ड्रेस का डिजाइन

ब्लैक कलर की स्लिवलेस हॉल्टर ड्रेस है, जो गर्दन के पीछे से बंधी हुई है. यह बॉडी को खूबसूरत आकार दे रही है. डीप नेकलाइन क्लासी वाइब दे रही है.

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
4/7

मेकअप

मेकअप काफी नेचुरल नजर आ रहा है. आंखों पर डार्क आइलाइनर काफी अच्छा लग रहा है. गालों पर ब्लश है, जो ग्लो और भी ज्यादा बढ़ा रहा है. लिप्स पर न्यूड पिंक कलर की शेड है, जिसे ग्लोसी फिलिश दिया गया है.

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
5/7

कातिलाना पोज

एक्ट्रेस हर तस्वीर में अलग-अलग पोज देते हुए नजर आ रही हैं. यह पोज काफी ग्रेसफुल नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड डार्क और नेचुरल है, जो हर सब्जेक्ट को हाईलाइट कर रहा है.

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
6/7

ज्वेलरी और एक्सेसरीज

ब्लैक कलर की ड्रेसमें ही एक गोल्ड का एक बड़ा पेंडेंट है, जो शेर की शेप में है. जो ड्रेस की डीप नेकलाइन के साथ परफेक्ट मैच कर रहा है. कान में छोटे गोल्डन ईयररिंग्स हैं, जो काफी सिंपल और एलिगेंट है.

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
7/7

कृति शेट्टी की पर्सनैलिटी

कृति शेट्टी का यह स्टाइल मॉर्डन और बोल्ड है. शेर का पेंडेंट पॉवर का सिंबल है, जो उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है.

Tags:
bollywood newsentertainment newsKrithi Shetty
हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery

हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery
हुस्‍न की मल्लिका लगी ये साउथ हसीना, ब्लैक ड्रेस में दिखाया कातिलाना लुक; देखें तस्वीरें - Photo Gallery