Janmashtami 2025 Remedies: शनि और राहु के कष्ट दूर करने के लिए जन्माष्टमी का दिन क्यों है सबसे शुभ, जानें क्या करें और क्या न करें

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 एक विशेष अवसर है जब भगवान श्रीकृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में यह दिन न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि शनि और राहु से जुड़ी परेशानियों को दूर करने का भी उत्तम समय माना जाता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय से ग्रह दोष कम होते हैं, जीवन में सुख-शांति आती है और बाधाओं का अंत होता है ,आइए समझते हैं इसके बारें में..