Janmashtami 2025: लड्डू गोपाल के झूले को सजाते समय अपनाएं ये वास्तु नियम, घर में आएगी सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा

Krishna Janmashtami 2025 Vastu Tips: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्म उत्सव का प्रतीक है। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025, शनिवार को पड़ रही है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन लड्डू गोपाल का झूला सजाने और उनका पूजन करने से घर में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन अगर यह झूला वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार सजाया जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है ,आइए जानतें हैं इसके कुछ नियम…