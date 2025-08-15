Krishna Janmashtami 2025: इस जन्माष्टमी बन रहा बुद्धादित्य गज लक्ष्मी योग इन राशियों पर बरसेगा धन और बदलेगी किस्मत

Krishna Janmashtami 2025: भगवान श्री कृष्ण का जन्म सनातन धर्म के भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को हुआ था इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर बुद्ध आदित्य लक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग बना रहा है जिससे कुछ राशियों को भी लाभ मिलेगा आईए जानते हैं इसके बारे में..