Krishna Janmashtami 2025: इस जन्माष्टमी बन रहा बुद्धादित्य गज लक्ष्मी योग इन राशियों पर बरसेगा धन और बदलेगी किस्मत
Krishna Janmashtami 2025: भगवान श्री कृष्ण का जन्म सनातन धर्म के भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को हुआ था इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर बुद्ध आदित्य लक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग बना रहा है जिससे कुछ राशियों को भी लाभ मिलेगा आईए जानते हैं इसके बारे में..
श्री कृष्ण का जन्म
प्रभु श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को है और इस दिन कुछ दुर्लभ संयोग भी बन रहा है।
बुद्धादित्य गजलक्ष्मी योग
यह योग तब बनता है जब शुक्र और बृहस्पति एक साथ होते हैं ,इस बार जन्माष्टमी को यह दोनों मिथुन राशि में एक साथ रहेंगे जिससे यह योग बन रहा है।
वृषभ राशि
इस योग के वजह से वृषभ राशि के जातकों को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे करियर में बड़ी कामयाबी मिलेगी, तरक्की के कई अवसर मिलेंगे वहीं वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा।
सिंह राशि
इस राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको बिजनेस में लाभ का प्रबल योग बन रहा है, वहीं स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा धन संपत्ति में वृद्धि होगी।
वृश्चिक राशि
इस योग के बनने की वजह से वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा वहीं परिवार में प्रेम बना रहेगा।
धनु राशि
इस राशि के जातकों के लिए यह योग एक बेहतरीन समय लेकर आ रहा है, आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहें लोगों की समस्याएं समाप्त होगी ,वहीं स्वास्थ्य में भी सुधार होगा ,कानूनी मामलों में लंबे समय से चल रही प्रक्रिया में विजय प्राप्त होगी।
