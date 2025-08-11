  • Home>
  • Gallery»
  • Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का यह त्योहार, पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों को सजाने का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि सुंदर और पवित्र सजावट से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2025 की जन्माष्टमी पर आप अपने मंदिर और घर को खास तरीके से सजा सकते हैं, आइए जानतें हैं कुछ बेहतरीन सजावट आइडिया के बारे में..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 11, 2025 15:00:00 IST
Follow us on
Google News
Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
1/7

फूलों की पारंपरिक सजावट

जन्माष्टमी पर फूलों की सजावट का महत्व बहुत पुराना है। गेंदे, गुलाब, मोगरा और ऑर्किड जैसे फूल न केवल वातावरण को सुगंधित बनाते हैं, बल्कि उनका रंग-रूप भी एक दिव्य आभा देता है। मंदिर की छत से फूलों की मालाएं लटकाएं, झूले और भगवान की मूर्ति के आस-पास फूलों का मंडप बनाएं।

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
2/7

झूले की आकर्षक सजावट

जन्माष्टमी की सबसे खास पहचान है भगवान कृष्ण का झूला। आप लकड़ी, पीतल या चांदी के झूले को फूलों, रंगीन कपड़ों और मोतियों से सजा सकते हैं। झूले पर रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्ति रखें।

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
3/7

रंगोली की डिजाइन

मंदिर या पूजा स्थल के प्रवेश द्वार पर रंगोली या आल्पना बनाने से सजावट में पारंपरिक स्पर्श जुड़ जाता है। फूलों की पंखुड़ियों, रंगीन पाउडर और चावल से बनी रंगोली बेहद सुंदर लगती है। आप इसमें मोर, बांसुरी, माखन मटकी या श्रीकृष्ण के पदचिह्न जैसे डिजाइन शामिल कर सकते हैं।

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
4/7

इको-फ्रेंडली डेकोरेशन

आज के समय में सजावट करते समय पर्यावरण का ध्यान रखना भी जरूरी है। प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दीये, पत्ते और कपड़े के झंडे का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक रंग और फूलों की सजावट से आपका मंदिर बहुत ही सुंदर दिखेगा ।

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
5/7

बेहतरीन लाइटिंग

रात में जन्माष्टमी की सजावट का मुख्य आकर्षण होती है लाइटिंग। आप पीली, नीली और सफेद फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल करके मंदिर को चमका सकते हैं। मूर्ति के पीछे LED स्ट्रिप लगाकर बैकग्राउंड को ग्लोइंग इफेक्ट दें। चाहें तो छोटे-छोटे दीये भी जला सकतें हैं।

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
6/7

थीम-बेस्ड सजावट

आप अपने मंदिर की सजावट को किसी खास थीम पर भी कर सकते हैं, जैसे – वृंदावन गार्डन, यमुना किनारा या गोपी-रासलीला। इसके लिए बैकग्राउंड में हैंड-पेंटेड पोस्टर या कपड़े पर प्रिंट लगाएं। छोटी-छोटी मूर्तियों और सीनरी से माहौल को और भी बेहतरीन बनाएं।

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?