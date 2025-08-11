Janmashtami 2025 Decoration Ideas: जन्माष्टमी के लिए 5 शानदार सजावट आइडिया, जो आपके घर के मंदिर को बना देगें स्वर्ग से भी सुंदर

Janmashtami 2025 Decoration Ideas: कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का यह त्योहार, पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों को सजाने का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि सुंदर और पवित्र सजावट से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 2025 की जन्माष्टमी पर आप अपने मंदिर और घर को खास तरीके से सजा सकते हैं, आइए जानतें हैं कुछ बेहतरीन सजावट आइडिया के बारे में..