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Korean Summer Dresses: Flowy से लेकर Floral तक, ये Korean Dresses हर फैशन लवर की पहली पसंद

Korean Fashion-Inspired Summer Dresses: K-फैशन अब सिर्फ़ एक ट्रेंड नहीं रहा यह एक पूरा मूड बन गया है. आसानी से शरीर पर ढलने वाले फ़्लोई डिज़ाइन से लेकर हल्के पेस्टल रंगों और सादगी भरे स्टाइलिश डीटेल्स तक, कोरियाई स्टाइल वाली समर ड्रेसेस यह नए सिरे से तय कर रही हैं कि आरामदायक रहते हुए भी स्टाइलिश कैसे दिखा जा सकता है. चाहे आप कैफ़े डेट पर जा रही हों, बीच पर टहल रही हों या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक वेकेशन लुक तैयार कर रही हों, ये ट्रेंडी कोरियाई फ़ैशन ड्रेसेस एलिगेंस, कोमलता और स्ट्रीट-स्टाइल चार्म का बेहतरीन मेल हैं. अगर आपके वॉर्डरोब को गर्मियों के लिए एक नए और शानदार लुक की ज़रूरत है, तो ये खास ड्रेसेस आपके रोज़मर्रा के कपड़ों को आकर्षक फ़ैशन स्टेटमेंट में बदलने के लिए एकदम सही हैं.


By: Heena Khan | Published: July 10, 2026 12:39:05 PM IST

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फ्लोरल मिडी ड्रेस

कोरियन समर फैशन में फ्लोरल मिडी ड्रेस एक ज़रूरी आइटम है. हल्के मटीरियल और फ्लोरल पैटर्न वाली ये ड्रेस ब्रंच, छुट्टियों या आराम-आराम से बिताए जाने वाले इवेंट्स के लिए एकदम सही हैं. ऐसी ड्रेस अक्सर सादे सफ़ेद स्नीकर्स या फ्लैट सैंडल के साथ पहनी जाती हैं.

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पेस्टल स्लिप ड्रेस

कोरियन फैशन में लैवेंडर, बेबी पिंक, मिंट और स्काई ब्लू जैसे रंग बहुत ट्रेंड में हैं. पेस्टल स्लिप ड्रेस गर्मियों में आपको एक एलिगेंट, कूल और आरामदायक लुक देती हैं.

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कॉटेजकोर ड्रेस

फ्लोरल प्रिंट और हल्के, ढीले-ढाले स्टाइल वाली स्मोक्ड ड्रेस कोरिया में फैशन पसंद करने वालों को बहुत पसंद आती हैं, खासकर गर्मियों में. यह स्टाइल एक परी-कथा जैसा रोमांटिक लुक देता है और हॉलिडे रिसॉर्ट या आउटडोर कैफे के लिए बढ़िया है.

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रिब्ड बॉडीकॉन मिडी ड्रेस

रिब्ड मिडी ड्रेस अपने एलिगेंट लुक की वजह से बहुत पॉपुलर हो गई है. कोरियाई लोग इस ड्रेस को न्यूट्रल रंग के बैग, कई लेयर वाली ज्वेलरी और ओवरसाइज़्ड शर्ट के साथ पहनना पसंद करते हैं.

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डेनिम ड्रेस

डेनिम ड्रेस अपने ट्रेंडी और कैज़ुअल स्टाइल की वजह से कोरियाई लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है. इस तरह की ड्रेस मॉल से लेकर कैफे तक, कहीं भी पहनी जा सकती है.

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लिनन ए-लाइन ड्रेस

लिनन ए-लाइन ड्रेस गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि लिनन हल्का और हवादार होता है और इसकी बनावट भी ढीली-ढाली होती है. कोरियन-स्टाइल ड्रेस अपने न्यूट्रल रंगों और स्लीक शेप के लिए जानी जाती हैं, जो एक सिंपल और क्लासी लुक देती हैं.

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