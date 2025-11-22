  • Home>
  • Gallery»
  • Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे

Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे

Korean Beauty Secrets: महिलाएं अपनी खूबसूरती के लिए क्या कुछ नहीं अपनाती हैं. लोग अपने चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आप कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स अपनाते हैं. अगर आप भी अपने चेहरे को नरिस्ड, हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं तो आप कोरियन ब्यूटी सीक्रेट को अपना सकते हैं.


By: Shivi Bajpai | Last Updated: November 22, 2025 10:49:59 AM IST

Follow us on
Google News
skincare tips - Photo Gallery
1/6

ब्यूटी

कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स में डबल क्लींजिंग, हाइड्रेशन, सनस्क्रीन का नियमित उपयोग, और संतुलित आहार शामिल हैं. इसमें कई ऐसी चीजें शामिल हैं जो आपके किचन में ही उपलब्ध हैं. जिनका इस्तेमाल करके आप सॉफ्ट और स्मूद त्वचा पा सकते हैं.

turmeric - Photo Gallery
2/6

हल्दी

कोरियन ब्यूटी सीक्रेट का खास हिस्सा हल्दी भी है. हल्दी न केवल हमारे किचन के मसाले तक सीमित है बल्कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटी और एंटी सैपटिक गुण होते हैं जो आपके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है. आप हल्दी को फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.

skincare - Photo Gallery
3/6

चावल

चावल कोरियन स्किनकेयर का खास हिस्सा है. इसे के-बूयटी मिरेकल भी बोला जाता है. चावल के पानी को स्किन स्मूदनिंग, ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए यूज किया जाता है.

honey - Photo Gallery
4/6

शहद

शहद को आप मॉइश्चराइजर, सीरम और फेस मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एक अच्छा ह्यूमेकेटेंट है जो स्किन को मॉइश्चराइज करने में हेल्प करता है. ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूद रहे.

aloevera - Photo Gallery
5/6

एलोवेरा

एलोवेरा कोरियन और इंडियन ब्यूटी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा है. एलोवेरा स्किन को स्मूद करने और कूलिंग देने में हेल्प करता है. ये आपकी स्किन में इंफ्लेशन और इरिटेशन से बचाता है.

coconut oil - Photo Gallery
6/6

कोकोनेट ऑयल

कोकोनेट ऑयल कोरियन और इंडियन ब्यूटी स्किन केयर का खास हिस्सा है. कोकोनेट ऑयल में हाइड्रेटिंग और नरिसिंग प्रापर्टी होती है. जो आपकी स्किन को स्मूद और सॉफ्ट बनाती हैं.

Tags:
koreankorean beauty secretsskincare
Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे - Photo Gallery
Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे - Photo Gallery
Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे - Photo Gallery
Korean Beauty Secrets: महिलाएं अगर पाना चाहती हैं कोरियन ग्लास स्किन तो अपनाएं ये देसी नुस्खे - Photo Gallery