Bizzare Indian Tradition: आखिर क्यों हजारों ट्रांसजेंडर महिलाएं करती हैं भगवान अरावन से शादी और फिर अगले दिन ही विलाप?

Transgender marriage tradition: सजेंडर लोग समाज का एक अनोखा हिस्सा हैं, और उनके बारे में जानना हमेशा दिलचस्प होता है. वे न तो पूरी तरह पुरुष होते हैं और न ही पूरी तरह महिला. वे हमारे त्योहारों में मौजूद होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए उनकी नकारात्मकता या श्राप से बचना चाहिए. हालांकि, उनका जीवन और रीति-रिवाज आम लोगों से काफी अलग होते हैं, यही वजह है कि उनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है. आज हम ट्रांसजेंडर लोगों की दुनिया के बारे में कुछ हैरान करने वाले तथ्य जानेंगे.