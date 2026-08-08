Govinda Girlfriend: कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? गोविंदा की बाहों में हाथ डाल चलते आईं नजर; देखें Photos

Komal Rani Swarnkar: बॉलीवुड जगत में इन दिनों गोविंदा का नाम खूब चर्चा में हैं. दरअसल, वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस बीच गोविंदा को मुंबई एयरपोर्ट पर नवोदित एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया. इस दौरान उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोमल रानी स्वर्णकार कौन हैं?