Govinda Girlfriend: कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार? गोविंदा की बाहों में हाथ डाल चलते आईं नजर; देखें Photos
Komal Rani Swarnkar: बॉलीवुड जगत में इन दिनों गोविंदा का नाम खूब चर्चा में हैं. दरअसल, वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं. इस बीच गोविंदा को मुंबई एयरपोर्ट पर नवोदित एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ देखा गया. इस दौरान उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई. ऐसे में आइए जानते हैं कि कोमल रानी स्वर्णकार कौन हैं?
कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार?
अगर कोमल रानी स्वर्णकार की बात करें तो वो ग्लैमर इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ चेहरा है. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं.
गोविंदा के साथ आ रही फिल्म
कोमल रानी स्वर्णकार बहुत जल्द गोविंदा के साथ फिल्म ‘रूपा’ से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.
गोविंदा कर रहे लॉन्च
जानकारी के अनुसार, गोविंदा कोमल रानी स्वर्णकार को इंडस्ट्री में लॉन्च कर रहे हैं.
फिल्म की घोषणा के दौरान गोविंदा ने की थी तारीफ
रूपा फिल्म की अनाउंसमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने उनकी जमकर तारीफ की थी.
कम से कम आधा दर्जन फिल्में हिट दूं - गोविंदा
कोमल रानी स्वर्णकार की तारीफ करने के दौरान गोविंदा ने कहा था कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके साथ भी कम से कम आधा दर्जन फिल्में हिट दूं.
कोमल रानी स्वर्णकार इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
कोमल रानी स्वर्णकार के इंस्टाग्राम पर करीब 15 हजार फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अब तक 128 पोस्ट किए हैं.