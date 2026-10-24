Koffee With Karan: करण के काउच पर वरुण जान्हवी ने दिए ऐसे जवाब, अर्जुन कपूर भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी

जान्हवी का 'रवि किशन' वाला जवाब

जब करण ने जान्हवी से पूछा कि कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा 'देता' रहता है, तो उन्होंने तुरंत रवि किशन का नाम लिया. जान्हवी ने उनकी वायरल लाइन, 'पैसा मेरे भाई के पीछे चलता है!' की भी नकल की. ​​इस जवाब ने पूरे सेगमेंट को और भी एंटरटेनिंग बना दिया.