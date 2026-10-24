Koffee With Karan: करण के काउच पर वरुण जान्हवी ने दिए ऐसे जवाब, अर्जुन कपूर भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी
Koffee With Karan Season 9: कॉफी विद करण के सीजन 9 के तीसरे एपिसोड में करण जौहर के काउच पर इस बार वरुण धवन और जान्हवी कपूर की जोड़ी नजर आने वाली है. प्रोमों में दोनों ने मस्ती, राज़ और तकरार से माहौल काफी मजेदार बना दिया है.
करण ने वरुण को संस्कारी कहकर ताना मारा
प्रोमो की शुरुआत में, करण जौहर वरुण और जान्हवी से कहते हैं कि वे उनके काउच पर ज़्यादा संस्कारी नहीं रहेंगे. इससे एक बातचीत शुरू होती है जिसमें कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं.
करण ने किन दो लोगों से बात करना बंद कर दिया?
वरुण धवन अचानक टेबल पर खड़े होकर कहते हैं कि सबको पता होना चाहिए कि वे दो लोग कौन हैं जिनसे करण ने बात करना बंद कर दिया. ये दो लोग कौन हैं, इसकी डिटेल्स शो में बताई जाएंगी.
जान्हवी ने अपने वजन के बारे में क्या कहा?
जान्हवी कपूर ने भी करण के बारे में एक ऐसा कमेंट किया जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने मज़ाक में इशारा किया कि करण के उनसे बात करना बंद करने के बाद उनका वज़न बढ़ गया.
अर्जुन कपूर की एंट्री
शो में असली ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन कपूर रैपिड फायर राउंड में वरुण और जान्हवी के साथ शामिल होते हैं. प्रोमो में तीनों की केमिस्ट्री साफ़ दिखती है, जिसमें खूब मस्ती और हंसी-मज़ाक होता है.
वरुण ने शादी की सलाह के लिए किसे चुना?
करण ने वरुण से पूछा कि वह अपने करियर और शादी के बारे में किससे सलाह लेना चाहेंगे. बिना ज़्यादा सोचे-समझे वरुण ने अर्जुन कपूर को चुना. इस जवाब ने शो में मस्ती का एक और मौका दे दिया.
जान्हवी का 'रवि किशन' वाला जवाब
जब करण ने जान्हवी से पूछा कि कौन सा इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा 'देता' रहता है, तो उन्होंने तुरंत रवि किशन का नाम लिया. जान्हवी ने उनकी वायरल लाइन, 'पैसा मेरे भाई के पीछे चलता है!' की भी नकल की. इस जवाब ने पूरे सेगमेंट को और भी एंटरटेनिंग बना दिया.
इस बार शो में कौन से सीक्रेट्स खुलेंगे?
करण जौहर ने खुद प्रोमो में हिंट दिया कि यह एपिसोड न सिर्फ मस्ती और हंसी से भरा होगा, बल्कि इसमें कई सीक्रेट्स और ड्रामैटिक कहानियां भी होंगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि वरुण, जान्हवी और अर्जुन की तिकड़ी एपिसोड को कितना मज़ेदार बनाती है.