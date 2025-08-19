जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका

आर्यन खान ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से डेब्यू करने जा रहे हैं, इसी कारण से वो काफी चर्चा में आ गए हैं लेकिन आर्यन के साथ- साथ इस सीरीज में लीड रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस साहेर बम्बा पर सभी की नजरे रुक गयी हैं। लोगो के मन में यह सवाल आ रहा हैं की साहेर बम्बा हैं कौन? आपको बता दे की साहेर बम्बा एक एक्ट्रेस है उन्होंने साल 2019 में ‘पल पल दिल के पास’ है से फिल्मों में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आए थे इस फिल्म के गानों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। अब साहेर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है क्योंकि वह बॉलीवुड के किंग खान के बेटे यानी आर्यन खान की सीरीज में लीड एक्ट्रेस की का रोल निभाने वाली है और सभी का ध्यान अपनी और खींच रही है।