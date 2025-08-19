  • Home>
  • Gallery»
  • जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका

जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका

आर्यन खान ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से डेब्यू करने जा रहे हैं, इसी कारण से वो काफी चर्चा में आ गए हैं लेकिन आर्यन के साथ- साथ इस सीरीज में लीड रोल में नजर आने वाली एक्ट्रेस साहेर बम्बा पर सभी की नजरे रुक गयी हैं। लोगो के मन में यह सवाल आ रहा हैं की साहेर बम्बा हैं कौन? आपको बता दे की साहेर बम्बा एक एक्ट्रेस है उन्होंने साल 2019 में ‘पल पल दिल के पास’ है से फिल्मों में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आए थे इस फिल्म के गानों को काफी ज्यादा पसंद किया गया। अब साहेर एक  बार फिर से चर्चा में आ गई है क्योंकि वह बॉलीवुड के किंग खान के बेटे यानी आर्यन खान की सीरीज में लीड एक्ट्रेस की का रोल निभाने वाली है और सभी का ध्यान अपनी और खींच रही है।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 19, 2025 12:04:58 IST
Follow us on
Google News
जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
1/7

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन संग नजर आएंगे साहेर बंबा

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन खान अपना डेब्यू करने और इस सीरीज में उनके साथ साहेर बंबा भी नजर आने वाली है। साहेर बंबा बेहद खूबसूरत और बोल्ड है।

Sahher Bamba remains active on social media - Photo Gallery
2/7

सोशल साहेर बंबा रहती है सोशल मीडिया पर एक्टिव

साहेर बंबा अक्सर अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है और बहुत सारी खूबसूरत फोटो अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं। उनके फैंस उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हैं।

Sahher Bamba made his film debut in 2019 - Photo Gallery
3/7

साहेर बंबा ने 2019 से किया था फिल्मो में डेब्यू

साहेर बंबा ने अपने करियर की शुरुआत 2019 में की थी उस समय उन्होंने फिल्म 'पल पल दिल के पास' से डेब्यू किया इस फिल्म में उनके साथ करण देओल जो की सनी देओल के बेटे हैं वह भी नजर आए थे।

Sahher has played many supporting roles - Photo Gallery
4/7

साहेर ने निभाए हैं काफी सारे सपोर्टिंग रोल

एक्ट्रेस ने 'द एम्पायर' और 'दिल बेकरार' है जैसे शो में सपोर्टिंग रोल भी निभाया है एक्ट्रेस की फर्स्ट फिल्म जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी वह काफी खास नहीं चल पाई लेकिन उनकी एक्टिंग ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया।

She has done a music video with Emraan Hashmi - Photo Gallery
5/7

इमरान हाशमी के साथ कर चुकी है म्यूजिक वीडियो

साहेर बंबा ने इमरान हाशमी जैसे स्टार के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है जिसका नाम इश्क नहीं करते था इसके अंदर इमरान हाशमी और साहेर नजर आ रहे हैं और इसके सिंगर की बात करें तो बी प्राक ने इसको अपनी आवाज दी है।

जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
6/7

बैड्स ऑफ बॉलीवुड कहां पर होगी स्ट्रीम

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में शहर बाबा के साथ-साथ और भी एक्टर नजर आने वाले हैं जैसे लक्ष्य, मोना सिंह, मनोज और सभी फैंस इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
जानें कौन हैं Sahher Bambba? जो शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में मचाने वाली है तहलका - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?