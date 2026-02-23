Delhi Ration Card: अब लाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन! 10 मिनट में अप्लाई करें दिल्ली का राशन कार्ड

Delhi Ration Card: दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. आवेदन National Food Security Act (NFSA) के अंतर्गत किया जाता है. सही डॉक्यूमेंट और डिटेल जमा करने के बाद विभागीय सत्यापन होता है और लगभग 45 दिनों में AAY या PHH श्रेणी का राशन कार्ड जारी किया जाता है.