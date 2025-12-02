क्या होती है Rainbow Kiss? जानकर बुझ जाएगा दिमाग का फ्यूज
Rainbow Kiss: “रेनबो किस” शब्द सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब एक खास और साफ़ सेक्सुअल बिहेवियर से है, जिसका मतलब जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे.
क्या होती है Rainbow Kiss?
"रेनबो किस" का मतलब एक ऐसा सेक्सुअल एक्ट है जिसमें पीरियड्स के दौरान दो पार्टनर के बीच ओरल सेक्स किया जाता है.
जानिए इसका अर्थ
यह शब्द खास तौर पर तब इस्तेमाल होता है जब आदमी और औरत दोनों के बॉडी फ्लूइड (जैसे औरत का पीरियड्स का खून और आदमी का सीमेन) मिलते हैं.
क्या ये सुरक्षित है?
रेनबो किस एक सेक्सुअल एक्ट है जिसमें पीरियड्स का खून और सीमेन का मिक्सचर होता है. आमतौर पर, यह एक्ट तब शुरू होता है जब एक पार्टनर, जो पीरियड्स में होता है, दूसरे पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करता है. लेकिन ये सुरक्षित नहीं है.
पीरियड सेक्स
रेनबो किस को अक्सर पीरियड सेक्स का अधिक स्पष्ट विस्तार माना जाता है, जिसमें मासिक धर्म के दौरान यौन गतिविधियाँ शामिल होती हैं.
इस कैटेगरी में शामिल है रेनबो किस
रेनबो किस फ्लूइड फेटिशिज़्म की कैटेगरी में आता है, जिसमें शरीर के फ्लूइड्स के लेन-देन से सेक्सुअल प्लेज़र मिलता है.
कब होता है ऐसा?
कहा जाए तो ये किस स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है. लेकिन कपल जब एक दूसरे के साथ ज्यादा Comfort zone में आ जाता है तो इस तरह की क्रिया करता है.