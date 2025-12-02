क्या होती है Rainbow Kiss? जानकर बुझ जाएगा दिमाग का फ्यूज

क्या ये सुरक्षित है?

रेनबो किस एक सेक्सुअल एक्ट है जिसमें पीरियड्स का खून और सीमेन का मिक्सचर होता है. आमतौर पर, यह एक्ट तब शुरू होता है जब एक पार्टनर, जो पीरियड्स में होता है, दूसरे पार्टनर के साथ ओरल सेक्स करता है. लेकिन ये सुरक्षित नहीं है.