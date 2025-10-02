ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण

दुनिया में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है या लगभग नहीं होती. यहाँ की मिट्टी, पौधे और जीव-जंतु खास तरह से इस कठोर मौसम में जीवित रहते हैं. तो चलिए जानते है ऐसी कौन- कौन सी जगाहें है 

By: Komal Singh | Published: October 2, 2025 12:05:25 PM IST

Follow us on
Google News
ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
1/9

अटाकामा मरुस्थल, चिली

अटाकामा मरुस्थल को दुनिया का सबसे सूखा स्थान माना जाता है. यहाँ कुछ स्थानों में बारिश का रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
2/9

डेथ वैली, अमेरिका

कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली बहुत ज्यादा गर्म जगह है. यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अक्सर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
3/9

सहारा मरुस्थल, अफ्रीका

सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म और शुष्क मरुस्थल है. यह कई अफ्रीकी देशों में फैला है और वर्षा बहुत कम होती है. यहाँ के विशाल रेत के टीले, पत्थर और रेतीले मैदान इसे बेहद कठिन बनाते हैं.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
4/9

नामिब मरुस्थल, नामीबिया

नामिब मरुस्थल बहुत पुराना और बहुत सूखा मरुस्थल है। यह अफ्रीका के नामीबिया देश के किनारे स्थित है. यहाँ की रेत के बड़े-बड़े टीले और सुकून देने वाला वातावरण इसे खास बनाते हैं.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
5/9

अरब मरुस्थल, मध्य पूर्व

अरब मरुस्थल कई देशों में फैला हुआ है. यहाँ साल काभी कम होती है और तापमान बहुत ज्यादा रहता है. रेत और पत्थरों से भरा यह क्षेत्र कठोर जीवनशैली के लिए जाना जाता है.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
6/9

कलाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका

कलाहारी एक बड़ा शुष्क इलाका है, हालांकि साल में कभी-कभी बारिश होती है. यहाँ के जीव-जंतु और पौधे इस कठिन शुष्क मौसम में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
7/9

गोबी मरुस्थल, मंगोलिया और चीन

गोबी मरुस्थल ठंडा और बहुत सूखा इलाका है. यहाँ बहुत कम बारिश होती है और सर्दियों में बर्फ भी गिरती है. इस मरुस्थल में ऊँट और स्नो लीपर्ड जैसे जानवर रहते हैं, जो इस मुश्किल मौसम में जीना जानते हैं.

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
8/9

मैकमरडो ड्राई वैली, अंटार्कटिका

अंटार्कटिका के ये वैलीज दुनिया के सबसे सूखे स्थानों में से हैं. यहां लगभग कोई बर्फ या बारिश नहीं होती. ठंडी और सूखी हवा यहां का माहौल बहुत कठोर बनाती है.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
AtacamaDesertDeathValleyDriestPlacesKalahariDesertSaharaDesert
ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery
ऐसी 8 जगहें जहां जाकर जीना बन जाता है मुश्किल – जानिए कारण - Photo Gallery