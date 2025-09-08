  • Home>
Knives Out सीरीज की सबसे दिलचस्प मिस्ट्री बनी Wake Up Dead Man?

हॉलिवुड की एक फेमस मूवी ‘वेक अप डेड मैन: ए नाइव्स आउट’ 7 सितंबर को रिलीज हुई हैं। यहां जानते हैं क्या है इस मूवी की स्टोरी और बताएंगे फिल्म को लेकर दर्शकों का क्या है रिएक्शन?

By: Komal Kumari Last Updated: September 8, 2025 12:47:36 IST
Glass Onion vs Knicks Out - Photo Gallery
1/7

ग्लास अनियन और नाइक्स आउट का मुकाबला

ग्लास अनियन की फिल्म, नाइक्स आउट की जितनी बेहतरीन नहीं थी जितनी लोगों ने उम्मीद की थी क्योंकी यह कहानी को और ज्यादा बढाने पर ध्यान दे रहें थे ,स्टोरी को अच्छा करने से ज्यादा लेकिन फिर भी यह विजन के नजरिए से लोगों को कहानी अच्छी लगीं थीं।

The great success of Knocks Out - Photo Gallery
2/7

नाइक्स आउट की बड़ी सफलता

रयान जॉनसन की 2019 नाइक्स आउट ने 70-80 के दशक की मिस्टरऑस मूवीज की याद दिलाता है और बॉक्स ऑफिस पर उनकी मूवी ने अपने बजट से आठ गुना ज्यादा कमाई की थी।

Kenneth Branagh's Poirot film - Photo Gallery
3/7

केनेथ ब्रानघ की पोयरोट फिल्म

केनेथ ब्रानघ की पोयरोट को दो साल पहले सफलता मिली थी लेकिन उनकी फिल्मों में नया रोमांच नहीं दिखा और साथ ही अब उनकी मूवी की स्टोरी ज्यादा दिलचस्प नहीं लग रही थी।

New chapter of Wake Up Dead Man - Photo Gallery
4/7

वेक अप डेड मैन का नया चैप्टर

रयान जॉनसन की तीसरी फिल्म वेक अप डेड मैन उनके नेटफलिक्स डील का हिस्सा है , जो एक एसी मूवी है जो हत्या - रहस्य वाली फिल्म है ।

Return of the series - Photo Gallery
5/7

सीरीज की वापसी

पहली नाइक्स आउट फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और अब उनकी नई फिल्म से पता चलता है कि यह सीरीज की स्टोरी और भी ज्यादा तगरी हो चुकी है।

Series based on Gothic story - Photo Gallery
6/7

गॉथिक की स्टोरी पर बेस्ड सीरीज

कहानी एडगर एलन पो और जॉन डिक्सन कैर की गॉथिक कहानियों पर बेस्ड है,जो डार्कनेस और मिस्टीरियस थीम है।

disclaimer - Photo Gallery
7/7

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

