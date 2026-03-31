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Knee pain Remedies: काफी समय से परेशान कर रहा घुटनों का दर्द, ऐसे पाएं छुटकारा, मिंटो में दिखेगा असर

Knee pain Remedies: जोड़ों में दर्द और मसल्स की जकड़न आजकल आम समस्या बन गई है, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं. इसकी एक बड़ी वजह खराब खानपान और पोषक तत्वों की कमी है. अक्सर लोग तुरंत राहत के लिए पेनकिलर लेते हैं, लेकिन लंबे समय में ये नुकसानदायक हो सकते हैं. ऐसे में घरेलू और प्राकृतिक उपाय सुरक्षित और असरदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के राहत देते हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 31, 2026 1:44:12 PM IST

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दर्द के मुख्य कारण

जोड़ों में दर्द का कारण पोषक तत्वों की कमी, कमजोर हड्डियां और नसों की कमजोरी हो सकता है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से भी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं.

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पेनकिलर से बचें

बार-बार पेनकिलर लेना शरीर पर बुरा असर डाल सकता है. ये अस्थायी राहत देता है, लेकिन समस्या की जड़ को खत्म नहीं करता.

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लेप के लिए जरूरी सामग्री

इस घरेलू लेप के लिए अरंडी का तेल, सोंठ पाउडर, हल्दी और मेथी पाउडर की जरूरत होती है, जो आसानी से घर में मिल जाते हैं.

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लेप बनाने की विधि

थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेकर उसमें सोंठ, हल्दी और मेथी पाउडर मिलाएं. ये लेप 1 मिनट से भी कम समय में तैयार हो जाता है.

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लेप लगाने का तरीका

इस लेप को घुटनों या दर्द वाले जोड़ पर लगाएं. इसे रातभर या कुछ घंटों तक अपनी सुविधा अनुसार लगा रहने दें.

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लेप कैसे काम करता है

अरंडी का तेल गहराई तक जाकर जकड़न कम करता है. सोंठ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हल्दी सूजन घटाती है और मेथी जोड़ों को मजबूत बनाती है.

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कब डॉक्टर से सलाह लें

अगर डाइट और रूटीन सुधारने के बाद भी दर्द बना रहे या बार-बार हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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