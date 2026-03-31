Knee pain Remedies: काफी समय से परेशान कर रहा घुटनों का दर्द, ऐसे पाएं छुटकारा, मिंटो में दिखेगा असर

Knee pain Remedies: जोड़ों में दर्द और मसल्स की जकड़न आजकल आम समस्या बन गई है, जिससे रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं. इसकी एक बड़ी वजह खराब खानपान और पोषक तत्वों की कमी है. अक्सर लोग तुरंत राहत के लिए पेनकिलर लेते हैं, लेकिन लंबे समय में ये नुकसानदायक हो सकते हैं. ऐसे में घरेलू और प्राकृतिक उपाय सुरक्षित और असरदार ऑप्शन साबित हो सकते हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के राहत देते हैं.