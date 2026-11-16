प्यार में मिला ऐसा जख्म, होने वाली बीवी बन गई छोटे भाई की दुल्हन… 3 फीट के एक्टर की दर्दभरी कहानी
KK Goswami Life Story: विकराल और गबराल शो से टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले केके गोस्वामी ने साबित किया कि कामयाबी के लिए कद नहीं, हुनर मायने रखता है. करीब 3 फीट 9 इंच लंबे एक्टर ने शक्तिमान, गुटुर गू और भाभी जी घर पर हैं, जैसे शोज में काम किया. लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा हुआ, जिसने उन्हें गहरा दर्द दिया.
होने वाली दुल्हन केके गोस्वामी के छोटे भाई की पत्नी बनी
सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में केके गोस्वामी ने अपनी ज़िंदगी की एक चौंकाने वाली कहानी शेयर की. एक समय था जब जिस लड़की से उनकी शादी होने वाली थी, वह बाद में उनके छोटे भाई की पत्नी बन गई. इसकी वजह एक फ़िल्म का ऑफ़र था.
फिल्म के लिए टाल दी थी केके गोस्वामी ने शादी
एक्टर ने बताया कि उनके पिता ने उनकी शादी गांव में तय की थी, और वह इसके लिए राज़ी भी थे. शादी में दो-तीन महीने बचे थे, तभी उन्हें एक फ़िल्म का ऑफ़र मिला. उन्होंने सोचा कि शादी बाद में हो सकती है, लेकिन शायद उन्हें दोबारा फ़िल्म का मौका न मिले. इसलिए उन्होंने शादी टालने का फ़ैसला किया.
लड़की के पिता ने केके गोस्वामी के छोटे भाई को चुना
लड़की का परिवार शादी टालने के फ़ैसले से परेशान था. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारी पहले ही कर ली थी और उन्हें चिंता थी कि पब्लिक में वे कैसा रिस्पॉन्स देंगे. इसी बीच, केके गोस्वामी का छोटा भाई आ गया. लड़के को देखकर पिता ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा. इस तरह, होने वाली पत्नी उनके छोटे भाई की दुल्हन बन गई.
शादी के लिए मान गए केके गोस्वामी, लेकिन डर बना रहा
कुछ समय बाद केके गोस्वामी ने भी शादी करने का फैसला किया. वह गांव की किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, जो परिवार का गुज़ारा कर सके. उनकी बहन ने उनके लिए रिश्ता तय किया, लेकिन एक्टर को डर था कि लड़की उनकी छोटी हाइट की वजह से मना कर सकती है.
मां की बीमारी का बहाना बनाकर केके गोस्वामी को बुलाया गया
एक्टर ने बताया कि उनके छोटे भाई ने उन्हें फोन करके गांव बुलाया, यह कहकर कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है. जब वह घर पहुंचे, तो माहौल शादियों वाला था. फिर उनके भाई ने उन्हें बताया कि वह शादी कर रहे हैं. केके गोस्वामी ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर लड़की उन्हें देखकर मना करती है, तो वह वहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई लौट जाएंगे.
पुलिस मंदिर पहुंची, फिर केके गोस्वामी की शादी पूरी हुई
जब कपल शादी के लिए मंदिर पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई. हालात देखकर पुलिस पहुंची और शादी रुकवा दी. पुलिस ने पुजारी और वकील को बुलाया और लड़की से उसकी सहमति मांगी. उनकी पत्नी की सहमति के बाद शादी हो गई. आज केके गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं.