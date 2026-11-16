प्यार में मिला ऐसा जख्म, होने वाली बीवी बन गई छोटे भाई की दुल्हन… 3 फीट के एक्टर की दर्दभरी कहानी

मां की बीमारी का बहाना बनाकर केके गोस्वामी को बुलाया गया

एक्टर ने बताया कि उनके छोटे भाई ने उन्हें फोन करके गांव बुलाया, यह कहकर कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है. जब वह घर पहुंचे, तो माहौल शादियों वाला था. फिर उनके भाई ने उन्हें बताया कि वह शादी कर रहे हैं. केके गोस्वामी ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर लड़की उन्हें देखकर मना करती है, तो वह वहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई लौट जाएंगे.