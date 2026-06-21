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रसोई में कभी खत्म न होने दें ये 5 चीजें! वास्तु के अनुसार खाली होते ही घर से रूठ सकती है सुख-समृद्धि

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में नमक, हल्दी, चावल, आटा और सरसों का तेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए. इन वस्तुओं का संबंध विभिन्न ग्रहों और देवी-देवताओं से माना गया है. मान्यता है कि इनके खत्म होने से आर्थिक परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा, शुभ कार्यों में बाधा और पारिवारिक अस्थिरता बढ़ सकती है.


By: Ranjana Sharma | Published: June 21, 2026 6:15:36 PM IST

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रसोई घर की ऊर्जा, समृद्धि और सौभाग्य का केंद्र

रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि इसे घर की सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर जगह माना जाता है. यहीं से पूरे परिवार का स्वास्थ्य, खुशहाली और आर्थिक समृद्धि जुड़ी होती है. वास्तु शास्त्र में रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है, जहां अन्न का कभी अपमान नहीं होना चाहिए.

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मां अन्नपूर्णा का वास

रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, जो पूरे घर को अन्न और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. मान्यता है कि अगर रसोई साफ-सुथरी और व्यवस्थित रहती है तो घर में कभी भी धन और भोजन की कमी नहीं होती. रसोई की हर छोटी चीज भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है.

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नमक कभी न हो खत्म

नमक को सिर्फ स्वाद का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. इसका संबंध राहु-केतु और शुक्र ग्रह से बताया जाता है. रसोई में नमक का पूरी तरह खत्म हो जाना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है और घर में आर्थिक अस्थिरता ला सकता है. इसलिए नमक हमेशा पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए.

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हल्दी का महत्व

हल्दी को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है और इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से है. यह न केवल भोजन का स्वाद और रंग बढ़ाती है, बल्कि इसे शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है. हल्दी के खत्म होने को शुभ कार्यों में रुकावट और भाग्य कमजोर होने से जोड़ा जाता है.

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चावल (अक्षत) का महत्व

चावल को शास्त्रों में ‘अक्षत’ कहा गया है, जिसका अर्थ है जो कभी नष्ट न हो. इसे माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है. रसोई में चावल का खत्म होना धन, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं में कमी का संकेत माना जाता है. इसलिए चावल हमेशा पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए.

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आटे का महत्व

आटा घर के भोजन का आधार होता है और इसे परिवार की प्रतिष्ठा और स्थिरता का प्रतीक माना गया है. यदि रसोई में आटा पूरी तरह खत्म हो जाए तो इसे आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता से जोड़कर देखा जाता है. यह माना जाता है कि इससे घर के मान-सम्मान पर भी असर पड़ सकता है.

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सरसों तेल

सरसों तेल का संबंध न्याय के देवता शनि देव से माना जाता है. रसोई में इसका अचानक खत्म होना बाधाओं, देरी और अनावश्यक खर्चों का संकेत माना जाता है. इसलिए इसे हमेशा स्टॉक में रखना शुभ माना जाता है.

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