रसोई में कभी खत्म न होने दें ये 5 चीजें! वास्तु के अनुसार खाली होते ही घर से रूठ सकती है सुख-समृद्धि

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में नमक, हल्दी, चावल, आटा और सरसों का तेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए. इन वस्तुओं का संबंध विभिन्न ग्रहों और देवी-देवताओं से माना गया है. मान्यता है कि इनके खत्म होने से आर्थिक परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा, शुभ कार्यों में बाधा और पारिवारिक अस्थिरता बढ़ सकती है.