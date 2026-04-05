Vastu Tips: अपने किचन में गलती से भी न रखें ये चीजें, घर में हमेशा बना रहेगा तनाव, नहीं आएंगी मां लक्ष्मी

Vastu Tips For Kitchen: वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का निवास स्थान है. किचन में गलत या बेकार चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में धन-संपत्ति तथा सेहत पर असर पड़ता है. इसलिए इसे साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना जरूरी है.