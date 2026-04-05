Vastu Tips: अपने किचन में गलती से भी न रखें ये चीजें, घर में हमेशा बना रहेगा तनाव, नहीं आएंगी मां लक्ष्मी
Vastu Tips For Kitchen: वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का निवास स्थान है. किचन में गलत या बेकार चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में धन-संपत्ति तथा सेहत पर असर पड़ता है. इसलिए इसे साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना जरूरी है.
टूटे या जले हुए बर्तन
टूटा पतीला, दरार वाला बर्तन या जला हुआ तवा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इससे घर में तनाव, झगड़े और पैसों की समस्या हो सकती है.
पुराना या बार-बार इस्तेमाल किया हुआ तेल
एक ही तेल को बार-बार इस्तेमाल करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. इससे खर्च बढ़ते हैं और घर का माहौल बिगड़ता है.
पुराने मसाले और सड़ा हुआ अनाज
खराब या एक्सपायर मसाले, अनाज रखने से घर में रुकी हुई ऊर्जा बढ़ती है. इससे गंदगी, रोग और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं.
झाड़ू और पोछा
किचन को पवित्र स्थान माना जाता है. यहां झाड़ू या गंदा पोछा रखना अशुभ है. इससे लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और धन-संपत्ति में बाधा आ सकती है.
दवाइयां, बिल और कागज
खाने के अलावा अन्य वस्तुएं जैसे दवाइयां, बिल या कागज रखना अव्यवस्था बढ़ाता है और नकारात्मक प्रभाव डालता है.
फालतू और बेकार चीजें
किचन में टूटे, बेकार या उपयोग न होने वाले सामान रखने से ऊर्जा अटकती है. इसे समय-समय पर हटा देना चाहिए.
साफ-सफाई और सुव्यवस्था
किचन को हमेशा साफ, सादा और व्यवस्थित रखें. केवल खाने-पीने की चीजें ही रखें. इससे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है.
डिस्क्लेमर: ये खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है. किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें.