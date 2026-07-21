क्या बिना स्नान खाना बनाना सही है? धर्म और वास्तु शास्त्र क्या कहते हैं, जानिए किचन के महत्वपूर्ण धार्मिक नियम

Kitchen Vastu rules: हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में रसोई को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि माता अन्नपूर्णा का निवास माना गया है. मान्यता है कि रसोई की पवित्रता, भोजन की शुद्धता और घर की सकारात्मक ऊर्जा का सीधा संबंध परिवार के सुख-समृद्धि से होता है. बिना स्नान भोजन बनाना, रसोई को गंदा रखना या वास्तु नियमों की अनदेखी करना कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता. आइए जानते हैं रसोई से जुड़े वे महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करने की सलाह दी जाती है.