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क्या बिना स्नान खाना बनाना सही है? धर्म और वास्तु शास्त्र क्या कहते हैं, जानिए किचन के महत्वपूर्ण धार्मिक नियम

Kitchen Vastu rules: हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में रसोई को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि माता अन्नपूर्णा का निवास माना गया है. मान्यता है कि रसोई की पवित्रता, भोजन की शुद्धता और घर की सकारात्मक ऊर्जा का सीधा संबंध परिवार के सुख-समृद्धि से होता है. बिना स्नान भोजन बनाना, रसोई को गंदा रखना या वास्तु नियमों की अनदेखी करना कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ नहीं माना जाता. आइए जानते हैं रसोई से जुड़े वे महत्वपूर्ण नियम, जिनका पालन करने की सलाह दी जाती है.


By: Ranjana Sharma | Published: July 21, 2026 6:55:40 PM IST

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रसोई क्यों मानी जाती है पवित्र?

हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर की रसोई माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान मानी जाती है. इसलिए यहां स्वच्छता और पवित्रता का विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि जिस घर की रसोई साफ-सुथरी रहती है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

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बिना स्नान भोजन बनाना क्यों माना जाता है अशुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना स्नान किए भोजन बनाना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि देवता भी बिना स्नान किए तैयार भोजन को स्वीकार नहीं करते. इसलिए भोजन बनाने से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता पर जोर दिया गया है.

राहु-केतु से जुड़ी मान्यता

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना स्नान भोजन बनाने या खाने से कुंडली में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है. ऐसी मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने की आशंका रहती है.

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किस दिशा में होनी चाहिए रसोई?

वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण-पूर्व यानी आग्नेय कोण में बनी रसोई सबसे शुभ मानी जाती है. यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है. यदि यह संभव न हो तो उत्तर-पश्चिम दिशा को भी उपयुक्त माना जाता है.

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भोजन बनाते समय किस दिशा की ओर करें मुख?

वास्तु के अनुसार भोजन बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख रखना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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बिखरी रसोई कम कर सकती है सकारात्मकता

रसोई में सामान को बेतरतीब रखना शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यता है कि जहां गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है. इसलिए भोजन बनाने से पहले और बाद में रसोई की सफाई जरूरी मानी गई है.

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मां अन्नपूर्णा का स्मरण और रसोई में शांति का महत्व

कई घरों में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण किया जाता है. मान्यता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है. साथ ही रसोई में क्रोध, झगड़ा और अपशब्दों से बचने की सलाह दी जाती है ताकि भोजन सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयार हो.

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