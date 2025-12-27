Kitchen Vastu 2026: किचन में ये गलतियां बन सकती हैं वास्तु दोष का कारण

Slide 2

घर में चूल्हा रखने का सही स्थान अग्नि कोण है, यानि दक्षिण-पूर्व South-East. इस दिशा में चुल्हा रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है.चूल्हा हमेशा अग्नि कोण में रखें और खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा (East Direction) की ओर होना चाहिए.