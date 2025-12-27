Kitchen Vastu 2026: किचन में ये गलतियां बन सकती हैं वास्तु दोष का कारण
Kitchen Vastu 2026: किचन बनाते समय बहुत बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष का सामना करना पड़ता है. जानते हैं वो कौन-सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और अगर आपकी रसोई में वास्तु दोष है तो उसका निवारण कैसे करें.
Slide 1
रसोई में ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. अगर रसोई में इन बातों का ख्याल ना रखें जाए तो वास्तु दोष बन सकता है.
Slide 2
घर में चूल्हा रखने का सही स्थान अग्नि कोण है, यानि दक्षिण-पूर्व South-East. इस दिशा में चुल्हा रखने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है.चूल्हा हमेशा अग्नि कोण में रखें और खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा (East Direction) की ओर होना चाहिए.
Slide 3
पीने का पानी, या पानी का नलका, या बोरबेल हमेशा ईशान कोण यानि उत्तर-पूर्व (North-East) में होना चाहिए.
Slide 4
इस बात का खास ख्याल रखें कि किचन में सिंक और चूल्हा इन्हें पास-पास न रखें, क्योंकि ये अग्नि और जल तत्व हैं और इन्हें अलग रखना ज़रूरी है.
Slide 5
अगर आपकी रसोई गलत दिशा में बनी है उसके दोष निवारण के लिए अग्नि कोण में सुबह-शाम लाल रंग का बल्ब जलाएं.
Slide 6
रसोई की दीवारों पर, खासकर पूर्व या उत्तर दिशा East-North) की दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं.
Slide 7
रसोई में बेकार का सामान ना रखें, बेकार के डिब्बों को बाहर निकाल दें, साथ ही रसोई के अंदर झूठे और गंदे बर्तन ना रखें. रात के समय खासतौर पर झूठे बर्तन सिंक में रखकर नहीं सोना चाहिए.