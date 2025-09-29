बिना खर्च किए पाएं कोरियन स्किन जैसी चमक, बस किचन से लेकर यह चीजें अपने चेहरे पर लगाए

कोरियन ब्यूटी रूटीन का सबसे बड़ा राज यह है कि वे नेचुरल चीजों पर भरोसा करते हैं. उनका मानना है कि स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरह से पोषण देना चाहिए. यही कारण है कि घरेलू नुस्खे और किचन इंग्रेडिएंट्स उनकी स्किनकेयर का अहम हिस्सा होते हैं. इनका असर धीरे-धीरे लेकिन गहराई से होता है, जिससे त्वचा लंबे समय तक हेल्दी रहती है.तो आइए जानते हैं, आपकी ही किचन में छुपे वो 7 आसान कोरियाई स्किन केयर जो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी त्वचा को निखार सकते हैं.