बिना खर्च किए पाएं कोरियन स्किन जैसी चमक, बस किचन से लेकर यह चीजें अपने चेहरे पर लगाए

कोरियन ब्यूटी रूटीन का सबसे बड़ा राज यह है कि वे नेचुरल चीजों पर भरोसा करते हैं. उनका मानना है कि स्किन को अंदर और बाहर दोनों तरह से पोषण देना चाहिए. यही कारण है कि घरेलू नुस्खे और किचन इंग्रेडिएंट्स उनकी स्किनकेयर का अहम हिस्सा होते हैं. इनका असर धीरे-धीरे लेकिन गहराई से होता है, जिससे त्वचा लंबे समय तक हेल्दी रहती है.तो आइए जानते हैं, आपकी ही किचन में छुपे वो 7 आसान कोरियाई स्किन केयर जो बिना ज्यादा खर्च किए आपकी त्वचा को निखार सकते हैं.

By: Komal Singh | Published: September 29, 2025 6:32:24 AM IST

1/7

चावल का पानी

कोरियन महिलाएँ सदियों से चावल के पानी का इस्तेमाल करती आ रही हैं. चावल को भिगोकर या उबालकर बचा हुआ पानी चेहरे पर लगाने से स्किन टोन हल्की और ग्लोइंग होती है.

2/7

शहद

शहद सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि स्किन को नरम और ग्लोइंग बनाने के लिए भी कारगर है. इसमें ऐंटिबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पिंपल्स को कम करती हैं. कोरियन ब्यूटी रूटीन में शहद को फेस पैक में मिलाकर लगाया जाता है, जिससे स्किन डीप्ली मॉइस्चराइज होती है.

3/7

ग्रीन टी

ग्रीन टी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्किन पर करने से भी कमाल दिखता है. इसमें मौजूद ऐंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को कम करते हैं और स्किन को जवान बनाए रखते हैं.

4/7

खीरा

खीरा अपनी ठंडक और हाइड्रेशन के लिए जाना जाता है. कोरियन स्किनकेयर में इसे फेस पैक या स्लाइस के रूप में सीधे चेहरे पर लगाया जाता है. इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो स्किन को हाइड्रेट करती है और सनबर्न को शांत करती है.

The magic of aloe vera gel - Photo Gallery
5/7

एलोवेरा

एलोवेरा जेल कोरियन ब्यूटी का अहम हिस्सा है. यह न सिर्फ मॉइस्चराइज करता है बल्कि जलन, एलर्जी और सनबर्न को भी शांत करता है. इसमें मौजूद विटामिन C, E और ऐंटीऑक्सीडेंट स्किन को हेल्दी बनाते हैं.

curd - Photo Gallery
6/7

दही

दही में लैक्टिक ऐसिड होता है जो स्किन से डेड सेल्स हटाकर नैचुरल ग्लो लाता है. कोरियन ब्यूटी रूटीन में दही को शहद या चावल के पाउडर के साथ मिलाकर पैक बनाया जाता है.

7/7

हल्दी

हल्दी सिर्फ मसालों की शान नहीं बल्कि स्किनकेयर का भी गुप्त हथियार है. इसमें ऐंटीबैक्टीरियल और ऐंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्किन को साफ रखते हैं.

