रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान? अपनाएं ये 5 घरेलू तरीके, मिनटों में मिलेगा आराम
Kitchen Cockroach Control: घर की रसोई में कॉकरोच दिख जाएं तो सिर्फ गंदगी का एहसास ही नहीं होता बल्कि कई बार मेहमानों के सामने शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ जाती है. खाने की जगह पर कॉकरोच घूमते नजर आएं तो घर की साफ-सफाई पर सवाल उठने लगते हैं. दरअसल, कॉकरोच नमी, जूठे बर्तन, खुले में रखे खाने और कूड़ेदान की बदबू की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं. एक बार किचन में इनका ठिकाना बन जाए तो इन्हें हटाना आसान नहीं होता और ये कई तरह के बैक्टीरिया व बीमारियां फैलाने का कारण भी बन सकते हैं. हालांकि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप कॉकरोच की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं.
बेकिंग सोडा और चीनी का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा और चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर उन जगहों पर रखें, जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं. चीनी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि बेकिंग सोडा उन्हें खत्म करने में मदद करता है.
बोरिक पाउडर छिड़कें
सिंक के नीचे, किचन के कोनों और दरारों में हल्की मात्रा में बोरिक पाउडर छिड़क दें. यह कॉकरोच से छुटकारा पाने का प्रभावी तरीका माना जाता है. ध्यान रखें कि इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें.
तेजपत्ता रखें
तेजपत्ते की गंध कॉकरोच को पसंद नहीं होती. घर की दराजों में, किचन की अलमारी, किचन ककी दराज और कोनों में कुछ तेजपत्ते रख देने चाहिए. ऐसे में कॉकरोच वहां आने से बचते हैं.
नीम के तेल का स्प्रे बनाएं
एक स्प्रे बोतल में पानी भरकर उसमें नीम के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और इसे किचन के कोनों, सिंक और दरारों में छिड़कें. नीम की तेज गंध कॉकरोच को दूर रखने में मदद करती है.
खीरे के छिलकों का करें इस्तेमाल
जहां कॉकरोच ज्यादा दिखाई देते हैं, वहां ताजे खीरे के छिलके रख दें. माना जाता है कि इसकी गंध कॉकरोच को पसंद नहीं आती. खीरे के छिलके कॉकरोच को किचन से दूर रखने में मदद करती है.