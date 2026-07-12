रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान? अपनाएं ये 5 घरेलू तरीके, मिनटों में मिलेगा आराम

Kitchen Cockroach Control: घर की रसोई में कॉकरोच दिख जाएं तो सिर्फ गंदगी का एहसास ही नहीं होता बल्कि कई बार मेहमानों के सामने शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ जाती है. खाने की जगह पर कॉकरोच घूमते नजर आएं तो घर की साफ-सफाई पर सवाल उठने लगते हैं. दरअसल, कॉकरोच नमी, जूठे बर्तन, खुले में रखे खाने और कूड़ेदान की बदबू की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं. एक बार किचन में इनका ठिकाना बन जाए तो इन्हें हटाना आसान नहीं होता और ये कई तरह के बैक्टीरिया व बीमारियां फैलाने का कारण भी बन सकते हैं. हालांकि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप कॉकरोच की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं.