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वीडियो कॉल और… कभी ऋतिक रोशन के साथ शेयर की स्क्रीन, अब कर रही ये हसीना ऐसा काम; VVIP मेंबरशिप के लिए वसूल रही 99,999 रुपये

Kiran Rathore VVIP Membership: ऋतिक रोशन की फिल्म ‘यादें’ में नजर आईं किरण राठौड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या ग्लैमरस फोटोशूट नहीं है. एक्ट्रेस ने कथित तौर पर ऐसा पेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसकी VVIP मेंबरशिप की कीमत सुनकर लोग हैरान हैं. 


By: Shristi S | Published: September 28, 2026 8:41:24 PM IST

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किरण राठौड़ के 99,999 रुपये की VVIP मेंबरशिप ने चौंकाया - Photo Gallery
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किरण राठौड़ के 99,999 रुपये की VVIP मेंबरशिप ने चौंकाया

एक्ट्रेस किरण राठौड़ ने अपने फैंस के लिए एक पेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी VVIP मेंबरशिप की कीमत 99,999 रुपये रखी गई है. इतनी बड़ी रकम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस सदस्यता को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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किरण राठौड़ के 99,999 रुपये की VVIP मेंबरशिप से क्या मिलेगा?

बताया जा रहा है कि इस खास किरण राठौड़ के 99,999 रुपये की VVIP मेंबरशिप में फैंस को कई एक्सक्लूसिव सुविधाएं मिल सकती हैं. इनमें अनलिमिटेड चैट, प्राइवेट वीडियो कॉल, एक्सक्लूसिव कंटेंट और प्राइवेट ग्रुप्स तक पहुंच जैसी सुविधाएं शामिल होने का दावा किया गया है.

ग्लैमरस कंटेंट से जुड़ा है किरण राठौड़ का पूरा मॉडल - Photo Gallery
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ग्लैमरस कंटेंट से जुड़ा है किरण राठौड़ का पूरा मॉडल

किरण लंबे समय से अपने ग्लैमरस अंदाज और सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर चर्चा में रही है. अब उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग को एक पेड डिजिटल मॉडल से जोड़ने की कोशिश की है. हालांकि, करीब एक लाख रुपये की सदस्यता फीस ने इस मॉडल को खासा चर्चा में ला दिया है.

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किरण राठौड़ के 99,999 रुपये की VVIP मेंबरशिप से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

किरण राठौड़ के 99,999 रुपये की VVIP मेंबरशिप सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कुछ लोगों ने इतनी महंगी सदस्यता पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने इसे सेलिब्रिटी और फैंस के बीच प्रीमियम डिजिटल कनेक्शन का तरीका बताया.

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पहले भी ग्लैमरस कंटेंट पर खुलकर बोल चुकी हैं किरण राठौड़

किरण राठौड़ इससे पहले अभिनेत्री शकीला के साथ बातचीत में ग्लैमरस कंटेंट से कमाई के मुद्दे पर अपनी बात रख चुकी हैं. उन्होंने इस तरह के कंटेंट से होने वाली कमाई का जिक्र करते हुए कहा था कि जब दूसरे सेलिब्रिटी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कमाई करते हैं, तो उन्हें अलग तरीके से क्यों देखा जाए.

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Hrithik RoshanKiran Rathore
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