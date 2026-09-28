वीडियो कॉल और… कभी ऋतिक रोशन के साथ शेयर की स्क्रीन, अब कर रही ये हसीना ऐसा काम; VVIP मेंबरशिप के लिए वसूल रही 99,999 रुपये

पहले भी ग्लैमरस कंटेंट पर खुलकर बोल चुकी हैं किरण राठौड़

किरण राठौड़ इससे पहले अभिनेत्री शकीला के साथ बातचीत में ग्लैमरस कंटेंट से कमाई के मुद्दे पर अपनी बात रख चुकी हैं. उन्होंने इस तरह के कंटेंट से होने वाली कमाई का जिक्र करते हुए कहा था कि जब दूसरे सेलिब्रिटी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कमाई करते हैं, तो उन्हें अलग तरीके से क्यों देखा जाए.