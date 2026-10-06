Gen Z रिश्तें में शादी से पहले बना लेते हैं संबंध… आमिर खान की एक्स वाइफ ने नई पीढ़ी की डेटिंग पर कही बड़ी बात

Kiran Rao on Gen Z Dating: आज की Gen Z के लिए प्यार, डेटिंग और रिश्तों की परिभाषा पहले की पीढ़ियों से काफी अलग नजर आती है. इस पर लस्ट स्टोरीज 3 के प्रमोशन के दौरान फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने भी नई पीढ़ी के रिश्तों और उनकी सोच पर खुलकर अपनी राय रखी है.