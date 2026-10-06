Gen Z रिश्तें में शादी से पहले बना लेते हैं संबंध… आमिर खान की एक्स वाइफ ने नई पीढ़ी की डेटिंग पर कही बड़ी बात
Kiran Rao on Gen Z Dating: आज की Gen Z के लिए प्यार, डेटिंग और रिश्तों की परिभाषा पहले की पीढ़ियों से काफी अलग नजर आती है. इस पर लस्ट स्टोरीज 3 के प्रमोशन के दौरान फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने भी नई पीढ़ी के रिश्तों और उनकी सोच पर खुलकर अपनी राय रखी है.
Gen Z के रिश्तों पर किरण राव ने क्या कहा?
किरण राव के मुताबिक, आज की युवा पीढ़ी रिश्तों को लेकर पहले के मुकाबले ज्यादा खुली सोच रखती है. उनके अनुसार युवाओं के पास अपनी पसंद और भावनाओं को व्यक्त करने की ज्यादा आजादी है.
पहले रिश्तों के लिए तय था एक दायरा- किरण राव
किरण राव ने कहा कि पहले लोगों से एक खास तरह के रिश्ते में रहने की उम्मीद दी जाती थी. समाज और परिवार की सोच के कारण प्यार और रिश्तों को लेकर एक तय दायरा हुआ करता था.
आज रिश्तों में ज्यादा आजादी- किरण राव
फिल्ममेकर किरण राव के मुताबिक, अब परिस्थितियां बदल गई हैं. आज की युवा पीढ़ी रिश्तों में अपनी पसंद और भावनाओं को लेकर ज्यादा बेबाक है और बिना ज्यादा झिझक के अपनी जिंदगी जीना चाहती है.
फिल्म लस्ट स्टोरीज 3 की कहानी पर क्या बोलीं किरण राव?
किरण राव ने अपनी कहानी के संदर्भ में बताया कि इसमें ऐसे दो युवाओं को दिखाया गया है, जो किसी बंधन में नहीं हैं और एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं. ऐसे में उनके फैसले और उसके बाद सामने आने वाली परिस्थितियां कहानी को दिलचस्प बनाती हैं.
शादी से पहले रिश्तों को लेकर बदली Gen Z की सोच- किरण राव
किरण के मुताबिक, पहले फिजिकल या इमोशनल जुड़ाव को शादी के रिश्ते से जोड़कर देखा जाता था. लेकिन, आज कि Gen Z इस सोच से अलग अपनी जिंदगी और रिश्तों को देखने लगे हैं.
शादी के बिना भी बन सकता है गहरा रिश्ता- किरण राव
किरण राव ने कहा कि आज के दौर में लोग शादी किए बिना भी एक-दूसरे के साथ गहरा और सच्चा रिश्ता बना सकते हैं. उनके मुताबिक, नई पीढ़ी के रिश्तों में इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन दोनों को अलग नजरिए से देखा जाता है.
किरण राव ने नई पीढ़ी के बारे में आगे क्या कहा?
किरण राव आगे कहती है कि पहले के टाइम में फिजिकली या इमोशनली जुड़ने की उम्मीद तब की जाती थी, जब आपकी उससे अरेंज मैरिज हो जाए. लेकिन आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज कि दुनिया पहले से काफी अलग है और इसी बदलाव को उनकी कहानी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है.