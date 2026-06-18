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‘4 दादा मगर दादी एक थीं…’, द्रौपदी प्रथा को लेकर ये क्या बोल गईं एक्ट्रेस? कहा- अब कोई अपनी पत्नी शेयर नहीं करना चाहता

Aditi Negi on Draupadi Pratha: अदिति नेगी एक जानी-मानी भारतीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, फैशन इन्फ्लुएंसर, मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वह सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर हैं. जिनके इंस्टाग्राम पर 331000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान द्रौपदी प्रथा के बारे में बात की है. जिसको लेकर चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अदिति नेगी कौन हैं? और उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से चर्चा में आ गईं.


By: Sohail Rahman | Published: June 18, 2026 9:16:29 PM IST

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कौन हैं अदिति नेगी? - Photo Gallery
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कौन हैं अदिति नेगी?

अदिति नेगी जानी-मानी भारतीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, फैशन इन्फ्लुएंसर, मॉडल और एक्ट्रेस हैं. फैन्स ने उन्हें रोडीज में देखा होगा. इसके अलावा, वो ‘किन्नोरी गर्ल’ के नाम से भी मशहूर हैं.

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कई म्यूजिक वीडियो में आ चुकी नजर

अदिति कई म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं. यूथ में अदिति का जलवा है. वो अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं से फैन्स को अपना दिवाना बना लेती हैं.

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मॉडलिंग से की थी करियर की शुरुआत

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. इसके अलावा वो आरजे भी रह चुकी हैं. वो किन्नौर की रहने वाली हैं. जहां के कल्चर से अक्सर फैन्स को रूबरू कराती रहती हैं.

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पॉडकास्ट में किया द्रौपदी प्रथा का जिक्र

एक पॉडकास्ट में अदिति ने द्रौपदी प्रथा के बारे में बताया. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में पुराने जमाने में द्रौपदी प्रथा होती थी. जिसमें 4-5 भाइयों की 1 ही लड़की से शादी कराई जाती थी.

बताई पीछे की वजह - Photo Gallery
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बताई पीछे की वजह

इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि घर में अगर 2-3 भाई हैं, अगर सबकी अलग-अलग शादी होगी तो अलग-अलग बहू घर में आ जाएगी. जिसकी वजह से जमीन का बंटवारा हो जाएगा. जबकि लोगों को आय का साधन एकमात्र खेती हुआ करता था.

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इसलिए एक ही बहू लाई जाती थी

द्रौपदी प्रथा के अनुसार, घर का बंटवारा ना हो, इसलिए घर पर एक ही बहू लाई जाती थी. उन्हीं से सब भाइयों की शादी करा दी जाती थी. मेरी दादी एक थी, मेरे 3-4 दादा थे. एक दादा थे, उन्हें बाद में कोई और पसंद आ गई. उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली. शादी कर जब वो अपनी पत्नी को लेकर आए तो मेरी दादी ने कहा कि मैं सौतन को स्वीकार नहीं करूंगी.

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मेरे पापा ने की थी लव मैरिज

इसके अलावा, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि मेरे वो दादा अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं और जाकर बस गए. मेरे 2 ताऊ हैं. एक ताई है. लेकिन मेरे पापा की ही एक ही पत्नी है. उन्होंने लव मैरिज की थी.

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अब लोग नहीं मानते ये प्रथा

अदिति के मुताबिक, अब हिमाचल में ये प्रथा लोग नहीं मानते. अब वहां ये सब नहीं होता, कोई अपनी वाइफ को नहीं शेयर करना चाहता.

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Aditi negi
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