‘4 दादा मगर दादी एक थीं…’, द्रौपदी प्रथा को लेकर ये क्या बोल गईं एक्ट्रेस? कहा- अब कोई अपनी पत्नी शेयर नहीं करना चाहता

Aditi Negi on Draupadi Pratha: अदिति नेगी एक जानी-मानी भारतीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, फैशन इन्फ्लुएंसर, मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वह सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर हैं. जिनके इंस्टाग्राम पर 331000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान द्रौपदी प्रथा के बारे में बात की है. जिसको लेकर चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अदिति नेगी कौन हैं? और उन्होंने पॉडकास्ट के दौरान ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से चर्चा में आ गईं.