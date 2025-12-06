घर, जमीन, पढ़ाई, इलाज सब फ्री… भारत के इस पड़ोसी देश का मॉडल दुनिया में अनोखा, लेकिन शादी को लेकर है अनोखा कानून

भूटान में नागरिकों को मिलती हैं ये सुविधाएँ मुफ्त

भूटान दुनिया के उन दुर्लभ देशों में शामिल है जहाँ नागरिकों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कई आवश्यक सुविधाएँ मुफ्त में दी जाती हैं. यदि किसी नागरिक के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, और वह जमीन खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उसे बस राजा के समक्ष याचना करनी होती है. राजा तुरंत उसे मुफ्त में जमीन दिलाते हैं, ताकि वह अपना घर बना सके और खेती कर सके. यही कारण है कि भूटान में न तो कोई भिखारी है और न ही कोई बेघर व्यक्ति.