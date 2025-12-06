घर, जमीन, पढ़ाई, इलाज सब फ्री… भारत के इस पड़ोसी देश का मॉडल दुनिया में अनोखा, लेकिन शादी को लेकर है अनोखा कानून
Bhutan Free Services: भारत के पड़ोस में बसे छोटे, शांत और अनोखे देश—की जीवनशैली, नीतियों और सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत परिचय देता है, जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग कहा जाता है. यहां पर भूटान की बात हो रही है, जहां पर निःशुल्क सुविधाएँ, खुशहाल नागरिक, सुरक्षित वातावरण और एक ऐसी शासन प्रणाली जो लोगों की मानसिक शांति को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता मानती है.
भूटान में नागरिकों को मिलती हैं ये सुविधाएँ मुफ्त
भूटान दुनिया के उन दुर्लभ देशों में शामिल है जहाँ नागरिकों को घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कई आवश्यक सुविधाएँ मुफ्त में दी जाती हैं. यदि किसी नागरिक के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, और वह जमीन खरीदने में सक्षम नहीं है, तो उसे बस राजा के समक्ष याचना करनी होती है. राजा तुरंत उसे मुफ्त में जमीन दिलाते हैं, ताकि वह अपना घर बना सके और खेती कर सके. यही कारण है कि भूटान में न तो कोई भिखारी है और न ही कोई बेघर व्यक्ति.
इलाज और दवाइयाँ पूरी तरह मुफ्त
स्वास्थ्य सुविधाएँ भूटान की सबसे उल्लेखनीय ताकतों में से हैं. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज और दवाइयाँ पूरी तरह मुफ्त हैं. यहां तक कि अगर किसी मरीज को गंभीर इलाज के लिए विदेश भेजने की आवश्यकता पड़े, तो उसका पूरा खर्च भी भूटानी सरकार उठाती है.
शिक्षा पूरी तरह नि:शुल्क
शिक्षा भी भूटान में पूरी तरह नि:शुल्क है. प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक सरकारी स्कूलों में कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती. योग्य छात्रों को सरकार विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है.
भूटान का खुशी मंत्रालय
भूटान की सबसे बड़ी खासियत उसका सकल राष्ट्रीय खुशी (Gross National Happiness – GNH) मॉडल है. 2008 में स्थापित इस प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि लोगों की मानसिक शांति, संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता को भी राष्ट्रीय प्रगति का हिस्सा बनाना है. जनगणना फॉर्म में भी लोगों से पूछा जाता है कि वे अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं. यहां एक “खुशी मंत्रालय” भी है जो नागरिकों की खुशी को मापता और बढ़ाने के लिए नीतियाँ बनाता है.
युवा वर्ग वैश्विक संस्कृति को अपना रहा
भूटान लंबे समय तक दुनिया से अलग-थलग रहा. टीवी और इंटरनेट पर 1999 तक प्रतिबंध था, ताकि बाहरी संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव समाज पर न पड़े. आज भूटान बदला है—राजधानी थिम्फू में स्मार्टफ़ोन, कराओके बार और सोशल मीडिया आम हैं. युवा वर्ग वैश्विक संस्कृति को अपना रहा है, जिससे फैशन, विमर्श और राजनीति पर खुलकर बातचीत बढ़ी है.
प्लास्टिक बैग, तंबाकू प्रतिबंधित
पर्यावरण संरक्षण भूटानी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. 1999 से प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित हैं. तंबाकू लगभग पूरी तरह अवैध है. कानूनन देश के कम से कम 60% हिस्से पर जंगल होना अनिवार्य है. 2015 में भूटान ने सिर्फ एक घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया.
भारत करता है भूटान की सुरक्षा
भूटान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पनबिजली है, जिसे वह भारत को बेचता है. इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प भी निर्यात किए जाते हैं. भूटान के पास सेना है लेकिन नौसेना और वायुसेना नहीं—इनकी सुरक्षा आवश्यकताओं की जिम्मेदारी भारत निभाता है.
नागरिक विदेशी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता
सामाजिक व्यवस्था भी अनूठी है. पारंपरिक कपड़े आज भी आम हैं और सामाजिक स्तर का संकेत दुपट्टे के रंग से मिलता है. यहां के कानून के अनुसार कोई भी नागरिक विदेशी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता—राजघराने को छोड़कर.