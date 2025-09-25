2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’

Kimi Katkar Nude Scene: बॉलीवुड में कई हसीनाएं हैं जिसने अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई. लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं, जिन्होंने बोल्ड और इंटीमेट सीन देकर बड़े पर्दे पर तहलका मचा दिया. इसी लिस्ट में शुमार एक एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर 2 मिनट का सेंसेशनल सीन देकर सनसनी मचा दी थी.

By: Preeti Rajput Last Updated: September 25, 2025 02:00:05 PM IST
2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
1/8

बॉलीवुड की बोल्ड हसीना

बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में एक ऐसी हसीना का नाम शामिल है. जिसने 2 मिनट का न्यूड सीन देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी. इस हसीना को उस दौर की सबसे हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर माना जाता है.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
2/8

न्यूड सीन देकर बटोरी लाइमलाइट

इस हसीना ने कई पॉपूलर फिल्मों में काम किया है. लेकिन उनके एक बोल्ड सीन को आज तक याद किया जाता है. उस वक्त इस सीन के जरिए उन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी थी. उनकी बोल्डनेस के चर्चे पूरे बॉलीवुड में होने लगे थे.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
3/8

इस फिल्म में नजर आई थी एक्ट्रेस

दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन में हेमंत बिरजे संग एक नहीं बल्कि कई हॉट सीन दिए थे, इसी फिल्म के बाद वह रातों रात स्टार बन गई थी. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं साल 1991 में आई फिल्म काला बाजार की.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
4/8

अनिल कपूर संग दिया था न्यूड सीन

इस काला बाजार फिल्म में किमी ने करीब 2 मिनट का न्यूड सीन दिया था. इस सीन में वह अनिल कपूर के साथ नजर आई थीं. सीन में वह टॉपलेस होकर अनिल कपूर संग नजर आई थी. इस एक न्यूड सीन ने पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
5/8

हॉट हसीना के नाम से जानी जाती थी एक्ट्रेस

इस फिल्म के बाद वह बोल्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई. लोग उन्हें हॉट हसीना कहकर बुलाने लगे थे. 1991 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म 'हम' के सुपरहिट गाने 'जुम्मा चुम्मा दे दे' ने उन्हें एक बार फिर आसमान पर पहुंचा दिया.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
6/8

अमिताभ बच्चन के साथ भी कर चुकी हैं काम

अमिताभ बच्चन के साथ इस गाने पर दी गई उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली. इस गाने को आज भी याद किया जाता है. लोगों की जुबां पर आज भी यह गाना बना हुआ है.

अचानक छोड़ दी थी फिल्मी दुनिया

किमी काटकर अपने करियर के ऊंचाइयों को छू रही थी. उसी वक्त अचानक से उन्होंने इस फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया. साल 1992 में उन्होंने फोटोग्राफर शांतनु शौरी से शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से दूर हो गई.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery
8/8

परिवार संग ऑस्ट्रेलिया चली गई एक्ट्रेस

बता दें कि उनका एक बेटा है, जिसका नाम सिद्धांत है. पेट में कैंसर होने के बाद वह अपने बेटे और पूरे परिवार को लेकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चली गईं. किमी के माता-पिता भी फिल्मों में जुनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं.

2 मिनट के लिए Anil Kapoor संग न्यूड हुई थी ये हसीना, कपड़े उतार बॉलीवुड में मचाई सनसनी; बीवी बोली – ‘मायके चली जाऊंगी…’ - Photo Gallery

