Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस

Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस

किम कर्दाशियन (Kim Kardashian), हॉलीवुड की टीवी स्टार और हॉट एक्ट्रेस में से एक हैं, जो अपने बिजनेस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी उतनी ही आग लगाती हैं. उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद आपके शरीर में भी सनसनी दौड़ जाएगी. तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ बोल्ड और सेक्सी फोटोज के बारे में, जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी है.

By: Komal Kumari Last Updated: September 15, 2025 07:49:59 IST
Follow us on
Google News
Kim Kardashian made people crazy by showing cleavage - Photo Gallery
1/10

किम कार्दशियन क्लीवेज दिखा कर किया लोगो को मदहोश

इस फोटो में किम कार्दशियन ने सफद रंग की बेहद हॉट ड्रेस पहन रखी है. कैमरे के सामने दिए गए उनके बोल्ड पोज इतने ग्लैमरस हैं कि उन्हें देखते ही फैंस की सारी नजरें बस उन्हीं पर थम गईं.

Kim Kardashian shows off her body in a fitted bodycon dress - Photo Gallery
2/10

किम कार्दशियन की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें

इस फोटो में किम कार्दशियन ने उन्होंने ऊपरी शरीर पर कुछ भी नहीं पहना है, जिसे देखकर उनके फैंस दीवाने हो रहे हैं और नीचे से उन्होंने काले रंग की लॉन्ग स्कर्ट और हील्स पहनी हुई है और अपनी खूबसूरती से सबके पसीने छुड़ा रही हैं.

Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
3/10

किम कार्दशियन ने फिटेड बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर अपना शरीर दिखाया

इस तस्वीर में किम कार्दशियन ने कैमरे के सामने अपने वाइल्ड अंदाज से सबको चौंका दिया है. लेटे हुए पोज में उन्होंने स्किन-कलर से चिपकी ड्रेस पहन रखी है, जो उनकी कर्व्स को और भी उभार देती है. उनका यह बोल्ड लुक सारी हदें तोड़ते हुए बेशर्म हॉटनेस बिखेरता नजर आ रहा है.

Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
4/10

किम कार्दशियन ब्रा और पैंटी में सेक्सी लुक

इस फोटो में किम कार्दशियन ने सफेद रंग की ब्रा और पैंटी पहन रखी है और कुर्सी पर सेक्सी अंदाज में बैठकर कैमरे के सामने अपना जलवा दिखा रही है.

kim kardashian nude photos - Photo Gallery
5/10

किम कार्दशियन ने की नग्नता की सारी हदें पार

इस लुक में किम कार्दशियन ने बस अपने मैंन पार्ट को छुपाने के लिए पहना बस एक डोरी पर टिका फर पर टिका फर वाला कपड़ा जो बस उनके मैंन पार्ट को कवर कर रहा है.

Kim Kardashian took sexy pictures while sitting in front of the mirror - Photo Gallery
6/10

शीशे के सामने बैठ कर ली किम कार्दशियन सेक्सी तस्वीरे

इस फोटो में किम कार्दशियन का अंदाज बिल्कुल आग लगाने वाला है. पोल्का-डॉटेड ट्रांसपेरेंट ड्रेस में बैठा उनका सेक्सी लुक फैंस के होश उड़ा रहा है.

Kim Kardashian looks sexy pulling her straps - Photo Gallery
7/10

किम कार्दशियन का स्ट्रैप्स को खींचते हुए सेक्सी लुक

किम कार्दशियन का ये लेपर्ड प्रिंट बिकिनी अवतार हर नजर में आग भर देता है. गीली त्वचा पर चमकती रोशनी, और स्ट्रैप्स से खेलता उनका अंदाज दिलों की धड़कनें तेज कर देता है. इस तस्वीर में उनकी हॉटनेस एक जंगली ख्वाहिश की तरह फूट पड़ती है, रोक पाना नामुमकिन.

Posed in front of the camera without wearing panties - Photo Gallery
8/10

बिना पैंटी पहने कैमरे के सामने दिया पोज

किम कार्दशियन का यह फर लुक बेशर्मी की हदें तोड़ता है. नंगे जिस्म पर केवल फर की परतें, और बैठने का यह बोल्ड अंदाज . जिस्म की गर्मी एक खतरनाक तड़प बनकर सामने आती है.

Kim Kardashian's wild look in a balm dress on the beach - Photo Gallery
9/10

बीच पर किम कार्दशियन का बैल्क ड्रेस में वाइल्ड लुक

रेत पर किम कार्दशियन का यह ब्लैक बिकिनी लुक दिलों में आग लगा देता है. गहरे कट और बोल्ड फिटिंग में उनका हुस्न किसी ज्वाला सा धधक रहा है.

Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
HotLookKimKardashianNudePoseViralHotness
Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery
Hollywood एक्ट्रेस का बोल्ड न्यूड फोटोशूट देख अटक जायेगीं , आपकी भी सांस - Photo Gallery