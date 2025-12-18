स्क्रिप्ट फॉलो करने से किया इनकार, कपिल के शो पर एक्ट्रेस ने किया ऐसा काम; कीकू शारदा ने सुनाया किस्सा
Kiku Sharda : द ग्रेट इंडियन कपिल शो एक दशक से ज़्यादा समय से चल रहा है. इस शो के सबसे पुराने सदस्यों में से एक एक्टर और कॉमेडियन कीकू शारदा हैं. एक इंटरव्यू के दौरान कीकू शारदा ने कपिल शर्मा, उनके साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की.
रणवीर अल्लाहबादिया के शो में पहुंचे कीकू शारदा
कीकू शारदा रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में आए और अपने करियर, पर्सनल लाइफ और अपनी सबसे बड़ी हिट्स के बारे में बात की.
रणवीर अल्लाहबादिया ने पूछे जबरदस्त सवाल
कीकू से शो में किसी गेस्ट के साथ अपने सबसे अजीब अनुभव के बारे में पूछा गया. बिना किसी परवाह के कीकू ने एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी का नाम लिया.
कीकू शारदा ने सुनाया किस्सा
कीकू शारदा ने कहा कि चटर्जी को स्क्रिप्ट या शो के फ्लो की कोई परवाह नहीं थी और वह बस बातें करना और मजे करना चाहती थीं.
मौसमी चटर्जी का सुनाया किस्सा
उन्होंने कहा, "हमने मौसमी चटर्जी के साथ एक एपिसोड किया था. अब मौसमी जी अपनी ही दुनिया में थीं. वह कपिल से ऐसे बात कर रही थीं जैसे वे घर पर सोफे पर बैठे हों और कैज़ुअल बातचीत कर रहे हों.
कपिल शर्मा शो पर पहुंची थीं मौसमी
उन्होंने बताया कि "वह अचानक पूछतीं, 'तो, क्या चल रहा है?' या 'आप कैसी हैं?' कपिल उन्हें बताते रहे कि हमें शो पर वापस आना है." कीकू ने आगे कहा कि जब दूसरे लोग मौसमी से बात करने आए तो चीजें और भी कन्फ्यूजिंग हो गईं और उन्होंने कहा, "वह कपिल से क्यू कार्ड के बारे में सवाल पूछ रही थीं, और फिर उन्होंने बहुत कैज़ुअली मुझसे बात करना शुरू कर दिया और मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं.
"वह बहुत बातूनी थीं" - कीकू शारदा
कीकू शारदा ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में था, इसलिए मैं उनसे खुद की तरह बात नहीं कर सकता था. उन्होंने कृष्णा के साथ भी ऐसा ही किया और उनसे कहा, 'तुम कैसे बात कर रहे हो?
'बेहद मजेदार था एपिसोड़' - कीकू शारदा
किकू ने कहा, "समय के साथ शो में आने वाले मेहमानों के साथ चीजें बदल गई हैं. अब लोग जानते हैं कि हम सब मिलकर मजे करेंगे, इसलिए वे शो में आते हैं और रिलैक्स करते हैं. कभी-कभी, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे बेहतर मजाक करने की कोशिश करते हैं."