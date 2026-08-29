T20 इतिहास के सबसे बड़े रन-मशीन! पोलार्ड फिर बने नंबर-1, जानें टॉप-5 में कौन-कौन

Most Runs In T20 History: वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने एक बार बार टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पोलार्ड के नाम टी20 क्रिकेट में 15 हजार के करीब रन हो गए हैं. कुछ समय पहले ही इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने पोलार्ड को पीछे छोड़कर नंबर की कुर्सी पर कब्जा किया था. अब एक बार फिर पोलार्ड ने बटलर को पीछे छोड़कर नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है. जानें टॉप-5 में कौन-कौन से बल्लेबाज शामिल हैं.