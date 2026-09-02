कभी रेस्टोरेंट में बनाते थे डोसा, आज हैं सुपरस्टार; जानें कैसे मिला ‘किच्चा’ नाम, दिलचस्प है पूरी कहानी

विलेन की भूमिकाओं से खींचा ध्यान

किच्चा सुदीप ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म ‘थायव्वा’ से की थी, जिसमें वह सपोर्टिंग रोल में नजर आए. बतौर लीड एक्टर उन्हें 2001 की फिल्म ‘स्पर्श’ से पहचान मिली. हालांकि, एसएस राजामौली की 2012 की फिल्म ‘मक्खी’ ने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया. फिल्म की सफलता के बाद सुदीप की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. वो अक्सर फिल्मों में विलेन की भूमिका में दिखाई देते हैं.