फिल्में जिनमें Kiara Advani का ग्लैमरस अंदाज आपकी नजरें स्क्रीन से हटने नहीं देगा

कियारा आडवाणी बॉलीवुड काफी फेमस एक्ट्रस है जिन्होंने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में छोटे-छोटे रोल्स से की थी, लेकिन उनकी क्यूटनेस, ग्लैमरस लुक और दमदार एक्टिंग ने उन्हें जल्दी ही इंडस्टी की सबसे पॉपुलर हीरोइन में से एक बन गई उनकी एक-एक मूवी को उनके फैंस देखना काफी पसंद करते है, तो चलिए इसी के साथ उनकी कुछ हिट मूवीज के बारे में बात करते हैं.

By: Komal Singh Last Updated: September 19, 2025 07:56:04 IST
1/9

कबीर सिंह (2019)

कबीर सिंह में कियारा आडवाणी ने अपने क्यूट, ग्लैमसर अंदाज से सभी का ध्यान खींचा है. उनके नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने फैंस के दिलों में जगह बनाई.

Shershaah 2021 - Photo Gallery
2/9

शेरशाह (2021)

शेरशाह एक काफी दिलचस्प मूवी है जिसमें कियारा ने वीरता और इमोशन से भरे रोल प्ले किया है.उनके दमदार अभिनय ने फिल्म के इमोशनल पल और रोमांटिक सीन में चार चाँद लगा दिए है.

Good Newwz 2019 - Photo Gallery
3/9

गुड न्यूज (2019)

गुड न्यूज मे कियारा के कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट मिश्रण पेश किया है. उनकी अदाओं,क्यूट स्माइल फैंस के दिल जीत लिया है .फिल्म की हल्की-फुल्की कहानी में उनकी एक्टिंग ने हर सीन को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया है.

Bhool Bhulaiyaa 2 2022 - Photo Gallery
4/9

भूल भुलैया 2

यह एक हॉरर-कॉमेडी मूवी है, जिसमें कियारा ने अपना एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खिंच लिया है. उनका हॉट लुक नेचुरल एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को सुपरहिट बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

Jugjugg Jeeyo 2022 - Photo Gallery
5/9

जुगजुग जियो (2022)

यह एक फैमिली ड्रामा है जिसमें कियारा ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जिता है.उनके किरदार की गहराई और स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगे है.

Satyaprem Ki Katha 2023 - Photo Gallery
6/9

सत्यप्रेम की कथा (2023)

सत्यप्रेम की कथा में कियारा का काफी भवुक रोल है, जिसे देखने के बाद आप सब भी रो जाएंगे इस मूवी में दिखाया गया है की आखिर एक लड़कि को जिने के लिए कितना मुशकिलों का सामना करना पड़ेगा.

Lust Stories 2018 - Photo Gallery
7/9

लस्ट स्टोरीज

लस्ट स्टोरीज में कियारा ने बोल्ड और हॉट रोल प्ले किया है. उनकी एक्टिंगऔर आकर्षक अंदाज ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया है और फिल्म में उनके सीन ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में भी बने हुए थे काफी समय तक.

8/9

वॉर 2 (2025)

वॉर 2 में कियारा ने एक्शन और रोमांस दोनों में धमाल मचाया है , इस मूवी में कियारा काफा हॉट और सेक्सी लुक्स में नजर आई थी. जिसे देखने के बाद उनके फैंस और भी ज्यादा दिवाने हो गए थें.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

