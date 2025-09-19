फिल्में जिनमें Kiara Advani का ग्लैमरस अंदाज आपकी नजरें स्क्रीन से हटने नहीं देगा
कियारा आडवाणी बॉलीवुड काफी फेमस एक्ट्रस है जिन्होंने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में छोटे-छोटे रोल्स से की थी, लेकिन उनकी क्यूटनेस, ग्लैमरस लुक और दमदार एक्टिंग ने उन्हें जल्दी ही इंडस्टी की सबसे पॉपुलर हीरोइन में से एक बन गई उनकी एक-एक मूवी को उनके फैंस देखना काफी पसंद करते है, तो चलिए इसी के साथ उनकी कुछ हिट मूवीज के बारे में बात करते हैं.
कबीर सिंह (2019)
कबीर सिंह में कियारा आडवाणी ने अपने क्यूट, ग्लैमसर अंदाज से सभी का ध्यान खींचा है. उनके नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने फैंस के दिलों में जगह बनाई.
शेरशाह (2021)
शेरशाह एक काफी दिलचस्प मूवी है जिसमें कियारा ने वीरता और इमोशन से भरे रोल प्ले किया है.उनके दमदार अभिनय ने फिल्म के इमोशनल पल और रोमांटिक सीन में चार चाँद लगा दिए है.
गुड न्यूज (2019)
गुड न्यूज मे कियारा के कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट मिश्रण पेश किया है. उनकी अदाओं,क्यूट स्माइल फैंस के दिल जीत लिया है .फिल्म की हल्की-फुल्की कहानी में उनकी एक्टिंग ने हर सीन को और भी ज्यादा जीवंत बना दिया है.
भूल भुलैया 2
यह एक हॉरर-कॉमेडी मूवी है, जिसमें कियारा ने अपना एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खिंच लिया है. उनका हॉट लुक नेचुरल एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को सुपरहिट बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
जुगजुग जियो (2022)
यह एक फैमिली ड्रामा है जिसमें कियारा ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जिता है.उनके किरदार की गहराई और स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लोग उन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगे है.
सत्यप्रेम की कथा (2023)
सत्यप्रेम की कथा में कियारा का काफी भवुक रोल है, जिसे देखने के बाद आप सब भी रो जाएंगे इस मूवी में दिखाया गया है की आखिर एक लड़कि को जिने के लिए कितना मुशकिलों का सामना करना पड़ेगा.
लस्ट स्टोरीज
लस्ट स्टोरीज में कियारा ने बोल्ड और हॉट रोल प्ले किया है. उनकी एक्टिंगऔर आकर्षक अंदाज ने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया है और फिल्म में उनके सीन ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में भी बने हुए थे काफी समय तक.
वॉर 2 (2025)
वॉर 2 में कियारा ने एक्शन और रोमांस दोनों में धमाल मचाया है , इस मूवी में कियारा काफा हॉट और सेक्सी लुक्स में नजर आई थी. जिसे देखने के बाद उनके फैंस और भी ज्यादा दिवाने हो गए थें.
