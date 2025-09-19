फिल्में जिनमें Kiara Advani का ग्लैमरस अंदाज आपकी नजरें स्क्रीन से हटने नहीं देगा

कियारा आडवाणी बॉलीवुड काफी फेमस एक्ट्रस है जिन्होंने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में छोटे-छोटे रोल्स से की थी, लेकिन उनकी क्यूटनेस, ग्लैमरस लुक और दमदार एक्टिंग ने उन्हें जल्दी ही इंडस्टी की सबसे पॉपुलर हीरोइन में से एक बन गई उनकी एक-एक मूवी को उनके फैंस देखना काफी पसंद करते है, तो चलिए इसी के साथ उनकी कुछ हिट मूवीज के बारे में बात करते हैं.