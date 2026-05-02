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कियारा आडवाणी की नारंगी बिकिनी देख अटक जाएंगी सांसें; फैमिली वेकेशन का लुत्फ उठा रहीं एक्ट्रेस

Kiara Advani Maldives Vacation: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और बेटी सराया के साथ छुट्टियों पर हैं. पूरा परिवार मालदीव के समुद्र तटों पर आराम कर रहा है. कियारा ने इंस्टाग्राम पर कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो छुट्टियों के माहौल को बखूबी दिखाती हैं. इन तस्वीरों में उनकी एक माँ के तौर पर ज़िंदगी की झलक भी देखने को मिलती है.

By: Shristi S | Published: May 2, 2026 5:54:39 PM IST

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कियारा आडवाणी ने पहनी नारंगी रंग की बिकिनी - Photo Gallery
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कियारा आडवाणी ने पहनी नारंगी रंग की बिकिनी

मालदीव की छुट्टियों के दौरान, कियारा आडवाणी को नारंगी रंग की बिकिनी पहनकर समुद्र में तैरते हुए भी देखा गया. इन पलों में उनका बेफिक्र और चुलबुला अंदाज़ साफ नजर आ रहा था.

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कियारा आडवाणी बेटी को पिक्चर बुक दिखा रही हैं - Photo Gallery
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कियारा आडवाणी बेटी को पिक्चर बुक दिखा रही हैं

एक तस्वीर में, कियारा आडवाणी अपनी बेटी सराया को एक पिक्चर बुक की मदद से समुद्री जीवों के बारे में समझाती और सिखाती हुई दिख रही हैं. उनकी बेटी के छोटे-छोटे हाथ भी किताब पर रखे हुए देखे जा सकते हैं.

कियारा आडवाणी ने उठाया टेनिस का लुत्फ - Photo Gallery
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कियारा आडवाणी ने उठाया टेनिस का लुत्फ

कियारा आडवाणी ने छुट्टियों के दौरान टेनिस का भी लुत्फ़ उठाया. उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ के साथ इस खेल में हाथ आजमाया और ऐसा लगा कि वह इसका पूरा मज़ा ले रही हैं. खेलों के अलावा, इस जोड़ी ने अपने डांस मूव्स से डांस फ्लोर पर भी धूम मचा दी.

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छुट्टियों के दौरान कियारा आडवाणी ने अपने वॉर्डरोब की झलक शेयर की - Photo Gallery
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छुट्टियों के दौरान कियारा आडवाणी ने अपने वॉर्डरोब की झलक शेयर की

अपनी पोस्ट में, कियारा आडवाणी ने अपनी छुट्टियों की वॉर्डरोब की झलक भी शेयर की, जिसमें उनके और उनकी बेटी सराया, दोनों के कपड़े शामिल थे. इसके अलावा, एक्ट्रेस ने इस ट्रिप के दौरान अपने अलग-अलग लुक्स की तस्वीरें भी शेयर कीं.

कियारा आडवाणी छुट्टियों के दौरान भी मम्मी ड्यूटी पर दिखीं - Photo Gallery
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कियारा आडवाणी छुट्टियों के दौरान भी मम्मी ड्यूटी पर दिखीं

पूरी छुट्टियों के दौरान, कियारा आडवाणी अपनी मां की ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटीं; उन्होंने मालदीव की खूबसूरती का पूरा मज़ा लिया और साथ ही अपनी बेटी का भी पूरा ख्याल रखा.

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कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक है काफी शानदार - Photo Gallery
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कियारा आडवाणी का बिकिनी लुक है काफी शानदार

बच्चे के जन्म (पोस्टपार्टम) के बाद यह पहली बार है जब कियारा आडवाणी को बिकिनी लुक में देखा गया है. इसके अलावा, एक्ट्रेस को मोनोकिनी में अपनी शानदार फिज़िक दिखाते हुए भी देखा गया, जिससे उनके फैंस उनके ज़बरदस्त स्टाइल को देखकर पूरी तरह से दीवाने हो गए.

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