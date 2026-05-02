कियारा आडवाणी की नारंगी बिकिनी देख अटक जाएंगी सांसें; फैमिली वेकेशन का लुत्फ उठा रहीं एक्ट्रेस

Kiara Advani Maldives Vacation: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इन दिनों अपने पति सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और बेटी सराया के साथ छुट्टियों पर हैं. पूरा परिवार मालदीव के समुद्र तटों पर आराम कर रहा है. कियारा ने इंस्टाग्राम पर कई ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो छुट्टियों के माहौल को बखूबी दिखाती हैं. इन तस्वीरों में उनकी एक माँ के तौर पर ज़िंदगी की झलक भी देखने को मिलती है.