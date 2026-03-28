Kiara Advani latest look: कियारा अडवाणी का ग्लैमरस कमबैक, लेटेस्ट लुक ने मचाया तहलका

कियारा अडवाणी latest look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी इन दिनों अपने नए लुक और अपकमिंग फिल्म Toxic को लेकर खूब चर्चा में हैं. मां बनने के बाद उनकी दमदार वापसी और फिल्म में Yash के साथ उनकी जोड़ी फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रही है.