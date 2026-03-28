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Kiara Advani latest look: कियारा अडवाणी का ग्लैमरस कमबैक, लेटेस्ट लुक ने मचाया तहलका

कियारा अडवाणी latest look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी इन दिनों अपने नए लुक और अपकमिंग फिल्म Toxic को लेकर खूब चर्चा में हैं. मां बनने के बाद उनकी दमदार वापसी और फिल्म में Yash के साथ उनकी जोड़ी फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रही है.


By: Ranjana Sharma | Published: March 28, 2026 6:22:28 PM IST

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कियारा का नया लुक वायरल

हाल ही में एक इवेंट में कियारा अडवाणी का ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर छा गया.

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मां बनने के बाद दमदार वापसी

बेटी सरायाह मल्होत्रा की मां बनने के बाद कियारा ने फिर से अपनी शानदार वापसी से सबका दिल जीत लिया.

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टॉक्सिक’ में दिखेंगी कियारा

कियारा जल्द फिल्म Toxic में नजर आएंगी, जो एक बड़ी पैन-इंडिया फिल्म है.

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यश के साथ रोमांस

इस फिल्म में कियारा, Yash के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

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पहली कन्नड़ फिल्म

‘टॉक्सिक’ कियारा की पहली कन्नड़ फिल्म है, जिसे इंग्लिश में भी साथ शूट किया गया है.

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डायरेक्टर की पहली पसंद

डायरेक्टर Geetu Mohandas ने बताया कि कियारा इस रोल के लिए उनकी पहली और आखिरी पसंद थीं.

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किरदार ‘नादिया’ की खासियत

कियारा का किरदार नादिया एक साथ नाजुक और मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाता है.

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रिलीज डेट और स्टार कास्ट

फिल्म 4 जून 2026 को रिलीज होगी, जिसमें हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत भी नजर आएंगी.

Tags:
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