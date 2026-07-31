‘कबीर सिंह’ से ‘शेरशाह’ तक, कियारा आडवाणी की 5 अनोखी फिल्में, हर रोल ने छोड़ी खास छाप

Kiara Advani: कियारा आडवाणी आज बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्होंने कम समय में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी खास पहचान बनाई है. कियारा आडवाणी का असला नाम आलिया आडवाणी है लेकिन इंडस्ट्री में पहले से ही आलिया भट्ट हैं, जिसके कारण उन्होंने फिल्मों में आने से पहले अपना नाम बदलकर कियारा आडवाणी रख लिया. सलमान खान ने उन्हें नाम बदलने की राय दी थी और इसके बाद उनका नाम कियारा पड़ा. कियारा कभी ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं, तो कभी ऐसे किरदार में दिखीं, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया. कियारा की खासियत यह है कि उन्होंने सिर्फ एक तरह के रोल तक खुद को सीमित नहीं रखा.