Kiara Advani ने साड़ी में दिखाया सेक्सी फिगर और बिखेर दिया चारों तरफ हुस्न का जलवा

कियारा अडवाणी जो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं, वो कुछ समय पहले ही माँ बनी हैं। कियारा ने काफी बॉलीवुड हिट फिल्मों में काम किया हैं, आजकल कियारा अपनी अपकमिंग फिल्म ‘war 2‘ की वजह से काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म में कियारा ने अपनी बिकिनी लुक्स से इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया हैं लेकिन आपको शयद ये नहीं पता होगा की कियारा जितनी सेक्सी बिकिनी में लगती हैं उससे लाख गुना खूबसूरत वो साड़ी में लगती हैं।