Kiara Advani ने साड़ी में दिखाया सेक्सी फिगर और बिखेर दिया चारों तरफ हुस्न का जलवा

कियारा अडवाणी जो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं, वो कुछ समय पहले ही माँ बनी हैं। कियारा ने काफी बॉलीवुड हिट फिल्मों में काम किया हैं,  आजकल कियारा अपनी अपकमिंग फिल्म ‘war 2की वजह से काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म में कियारा ने अपनी बिकिनी लुक्स से इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया हैं लेकिन आपको शयद ये नहीं पता होगा की कियारा जितनी सेक्सी बिकिनी में लगती हैं उससे लाख गुना खूबसूरत वो साड़ी में लगती हैं। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 11, 2025 14:23:03 IST
Kiara Advani in golden saree - Photo Gallery
1/7

कियारा आडवाणी लगी गोल्डन क्वीन (Kiara Advani in golden saree)

कियारा आडवाणी ने इस तस्वीर में गोल्डन साड़ी को काफी बोल्ड और ग्लैमरस ट्विस्ट दिया हैं, उनके इस लुक पर सभी की नजरों माने थम सी गयी हैं। उनकी नजरे सीधा लोगो को घायल कर रही हैं।

2/7

कियारा की नजरो ने चुराया सभी का दिल (Kiara's eyes stole everyone's heart)

कियारा आडवाणी इस क्रीम रंग की साड़ी और स्ट्रैप वाला ब्लाउज पहन रखा है, जिस में वो काफी हॉट और खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी नजरो में देखकर ऐसा लगता हैं जैसे वो सभी का दिल चुरा लेंगी। कियारा ने अपने इस लुक को झुमकों और खुले बालों के साथ कम्पलीट किया हैं।

3/7

कियारा की हरी साड़ी, जैसे हर नजर को कर दे बेकरार (Kiara's green saree makes every eye restless)

कियारा आडवाणी ने इस फोटो में हरे रंग की ट्रांसपेरेंट साड़ी और फ्लोरल ब्लाउज पहन रखा हैं, जिसमे वो बेहद क्यूट और एकदम सिजलिंग लग रही है। उनका डीप नैक ब्लाउज उन्हें हॉट दिखा रहा हैं इस लुक को कम्पलीट करने के लिए उन्होंने बालों में बन बना रखा हैं।

4/7

कियारा की कातिल अदा, साड़ी में लगाया ग्लैमर का तड़का (Kiara Advani's killer style, added glamour to the saree)

कियारा आडवाणी इस ऑफ-शोल्डर साड़ी लुक में मानों कहर ढा रही हैं, उन्होंने इसके साथ शाइनिंग ब्लाउज़ और झुमके पेयर किए हैं। कियारा के कॉन्फिडेंस पोज से नजरे हटाना मुश्किल है।

5/7

कियारा ने काली साड़ी में चलाया अपने हुस्न का जादू (Kiara in black saree)

इस तस्वीर में किआरा आडवाणी ने शीयर ब्लैक खूबसूरत साड़ी और डीप नेक ब्लाउज पहन रखी हैं। इस फोटो में कियारा की पतली कमर काफी सेक्सी लग रही हैं। कियारा का ये लुक एलिगेंस और हॉटनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं।

6/7

हॉट पिंक साड़ी में कियारा की कातिल अदाएं (Kiara killer looks in hot pink saree)

कियारा आडवाणी इस हॉट पिंक साड़ी में एकदम दिल चुराने वाली लग रही हैं, उनका डीप कट ब्लाउज ने पूरे लुक में बोल्डनेस का टच दे दिया है। कियारा ने अपने इस लुक को कम्पलीट करने के लिए बालों में एक पोनीटेल बना रखी हैं।

7/7

inkhabar

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

