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10वीं क्लास में ही कियारा आडवाणी का बन गया था बॉयफ्रेंड! फिर मां ने रखी ऐसी शर्त, सुन हैरान हो जाएंगे आप

Kirara Advani: बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. लेकिन क्या आपको पता है 10वीं क्लास में ही एक्ट्रेस का बन गया था बॉयफ्रेंड. जानिए ये किस्सा. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: May 28, 2026 5:29:19 PM IST

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10वीं क्लास में ही बनाया बॉयफ्रेंड

कपिल शर्मा शो में कियारा आडवाणी से कपिल ने सवाल पूछा, 'आपकी मम्मी ने आपको 10वीं क्लास के बाद बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत दी थी?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'मेरा 10वीं स्टैंडर्ड में एक बॉयफ्रेंड था और मम्मी ने कहा क्योंकि अभी मैं 10वीं क्लास में हूं. इसलिए मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है. उन्होंने कहा कि 10वीं के बोर्ड के बाद जो करना होगा करना, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्या दो.'

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कब शुरू हुआ कियार और सिद्धार्थ की लव स्टोरी

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की प्रेम कहानी फिल्म 'शेरशाह' के सेट पर शुरू हुई. इसके बाद दोनों ने 7 फरवरी, 2023 को शादी कर ली थी.

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फिल्म शेरशाह के दौरान हुआ प्यार

2021 में रिलीज़ हुई फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा और कियारा ने उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा का किरदार निभाया था. इसी दौरान दोनों को प्रेम हो गया था.

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रोम में किया था प्रपोज

कॉफी विद करण सीजन 8 में अपनी उपस्थिति के दौरान, कियारा आडवाणी ने बताया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने रोम में उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने खुलासा किया, 'आपको पता है जब सिद्धार्थ उस एपिसोड (पिछले साल के कॉफी विद करण एपिसोड) में आए थे, तब हम रोम से वापस आए थे. जहां उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था. मेरे माता-पिता वहां नहीं थे. यह मेरी और उनके परिवार की पहली पारिवारिक छुट्टी थी.'

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कियारा हो गईं थीं भावुक

कियारा आडवाणी ने आगे कहा, 'मैं बहुत भावुक हो गई थी. फिर वो (सिद्धार्थ मल्होत्रा) शेरशाह के डायलॉग बोलने लगे. उन्होंने शेरशाह के पूरे डायलॉग बोले, ‘दिल्ली का सीधा-सादा लड़का हूं’ और मैं जोर से हंस पड़ी.'

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हुई थी भव्य शादी

7 फरवरी 2023 को कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में एक भव्य समारोह में शादी की. शादी में शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, करण जौहर, ईशा अंबानी और जूही चावला जैसी हस्तियों सहित करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने शिरकत की.

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कियारा आडवाणी ने बेटी को दिया जन्म

इस जोड़े ने 15 जुलाई, 2025 को अपनी पहली संतान, बेटी साराया का स्वागत किया.

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