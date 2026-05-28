10वीं क्लास में ही कियारा आडवाणी का बन गया था बॉयफ्रेंड! फिर मां ने रखी ऐसी शर्त, सुन हैरान हो जाएंगे आप

10वीं क्लास में ही बनाया बॉयफ्रेंड

कपिल शर्मा शो में कियारा आडवाणी से कपिल ने सवाल पूछा, 'आपकी मम्मी ने आपको 10वीं क्लास के बाद बॉयफ्रेंड बनाने की इजाजत दी थी?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'मेरा 10वीं स्टैंडर्ड में एक बॉयफ्रेंड था और मम्मी ने कहा क्योंकि अभी मैं 10वीं क्लास में हूं. इसलिए मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है. उन्होंने कहा कि 10वीं के बोर्ड के बाद जो करना होगा करना, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्या दो.'