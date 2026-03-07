Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास

कियारा ने शेयर किया था एक्सपीरियंस

दरअसल, कियारा ने वॉर 2 में काम करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी आने वाली फिल्म के लिए किए गए अपने पहले कामों की लिस्ट शेयर की थी. एक्टर ने वीडियो के साथ लिखा, "इसमें बहुत कुछ पहला है. पहली YRF फिल्म (इमोशनल फेस इमोजी). पहली एक्शन फिल्म (फीमेल पुलिस ऑफिसर इमोजी). इन दो कमाल के हीरो के साथ पहली (फायर इमोजी). अयान के साथ पहला कोलेबोरेशन (क्लैपर बोर्ड इमोजी). और हां, पहला बिकिनी शॉट (मरमेड इमोजी)."