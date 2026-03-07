  • Home>
  • Gallery»
  • Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास

Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास

Ram Gopal Varma: सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज तुरंत वायरल हो जाती है. जहां कलाकार इस प्लेटफार्म से मशहूर भी हैं तो वहीं उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. बता दें कि फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को सोशल मीडिया पर बहुत बुरा रिएक्शन झेलना पड़ा, जब उन्होंने वॉर 2 के टीज़र से कियारा आडवाणी की बिकिनी वाली तस्वीरें शेयर कीं और एक कमेंट किया जिसे कई लोगों ने गलत माना. रिएक्शन के बाद उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया.


By: Heena Khan | Published: March 7, 2026 10:50:46 AM IST

Follow us on
Google News
Kiara Advani top movies - Photo Gallery
1/6

कियारा पर कमेंट के लिए RGV को झेलनी पड़ी ट्रोलिंग

वॉर 2 का टीज़र रिलीज होने के बाद RGV ने फिल्म के बारे में बात करने के लिए X का सहारा लिया और क्लिप से कियारा की बिकिनी वाली एक तस्वीर कमेंट के साथ पोस्ट की.

You Might Be Interested In
Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery
2/6

भड़क उठे से सोशल मीडिया यूजर्स

इस पोस्ट में लिखा था, “हमारे देशों और समाजों के बजाय, अगर ऋतिक और जूनियर NTR के बीच लड़ाई इस बात पर है कि उसका b**k कौन निकालता है, तो 2 एक b***बस्टर होगी”. कियारा के बारे में राम गोपाल वर्मा के कमेंट से सोशल मीडिया यूज़र्स भड़क गए. इसने Reddit पर भी बहस शुरू कर दी.

Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery
3/6

कमैंट्स की हुई बारिश

इस पोस्ट के बाद एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा, “ये क्या बकवास है”, जबकि दूसरे ने शेयर किया, “और वो सबके सामने ये बोल रहा है… क्या आप सोच सकते हैं कि वो अकेले में कैसा होगा? “वो बहुत साल पहले पागल हो गया था,”

You Might Be Interested In
Kiara Advanis killer style added glamour to the saree - Photo Gallery
4/6

कियारा के फैंस को आया गुस्सा

एक ने लिखा, और एक ने शेयर किया, “ये आदमी सीधे-सीधे बहुत घटिया लेवल पर चला गया है”. “ये तो बस बकवास है. वो हमेशा से ही बहुत अजीब रहा है,”

Kiara in black saree - Photo Gallery
5/6

फिर डिलीट हुआ पोस्ट

एक कमेंट में लिखा था. ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को नफ़रत की बू आ गई थी क्योंकि उसने अपने X अकाउंट, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

You Might Be Interested In
Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery
6/6

कियारा ने शेयर किया था एक्सपीरियंस

दरअसल, कियारा ने वॉर 2 में काम करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी आने वाली फिल्म के लिए किए गए अपने पहले कामों की लिस्ट शेयर की थी. एक्टर ने वीडियो के साथ लिखा, "इसमें बहुत कुछ पहला है. पहली YRF फिल्म (इमोशनल फेस इमोजी). पहली एक्शन फिल्म (फीमेल पुलिस ऑफिसर इमोजी). इन दो कमाल के हीरो के साथ पहली (फायर इमोजी). अयान के साथ पहला कोलेबोरेशन (क्लैपर बोर्ड इमोजी). और हां, पहला बिकिनी शॉट (मरमेड इमोजी)."

Tags:
bollywoodhritik roshankiara advaniram gopal vermawar 2
Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery
Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery
Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery
Kiara Advani Bikini Controversy: कियारा आडवाणी के बिकिनी पल पर RGV की टिप्पणी, यूजर्स ने लगाई जमकर क्लास - Photo Gallery