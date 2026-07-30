भारत में दस्तक देने जा रही Kia की नई Hybrid SUV! कीमत, ADAS फीचर्स और बुकिंग डिटेल्स जानकर रह जाएंगे हैरान

Kia Sorento India launch: Kia ने अपनी आने वाली कार का पहला टीजर जारी किया है जिसमें शहर के नजारे की एक आउटलाइन दिखाई गई है जो गाड़ी के नाम का संकेत देती है. यह मॉडल और कोई नहीं बल्कि Sorento SUV है एक ऐसी गाड़ी जिसे भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.