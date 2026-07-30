भारत में दस्तक देने जा रही Kia की नई Hybrid SUV! कीमत, ADAS फीचर्स और बुकिंग डिटेल्स जानकर रह जाएंगे हैरान
Kia Sorento India launch: Kia ने अपनी आने वाली कार का पहला टीजर जारी किया है जिसमें शहर के नजारे की एक आउटलाइन दिखाई गई है जो गाड़ी के नाम का संकेत देती है. यह मॉडल और कोई नहीं बल्कि Sorento SUV है एक ऐसी गाड़ी जिसे भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है.
भारत में लॉन्च की पुष्टि
किया (Kia) ने भारत के लिए नई Sorento Hybrid SUV की झलक दिखाई है और पुष्टि की है कि यह प्रीमियम तीन-रो (three-row) SUV जल्द ही भारतीय बाजार में आएगी.
लॉन्च का संभावित समय
उम्मीद है कि Kia Sorento Hybrid को आने वाले हफ़्तों में भारत में दिखाया जाएगा और इसे अगस्त-सितंबर 2026 के आसपास आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है.
संभावित कीमत
इस SUV की कीमत ₹28 लाख से ₹35 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है जिससे यह दूसरी प्रीमियम फुल-साइज SUV के साथ मुकाबला कर सकेगी.
हाइब्रिड पावरट्रेन
भारत आने वाली Sorento में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन होने की संभावना है जो इसे भारतीय बाज़ार के लिए किया की पहली हाइब्रिड SUV बना देगा.
प्रीमियम फीचर्स
खास फीचर्स में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, LED लाइटिंग और बड़े अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं.
लेवल 2 ADAS
आने वाली Sorento में लेवल 2 ADAS सुइट होने की उम्मीद है जिसमें बेहतर सुरक्षा और सुविधा के लिए एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी शामिल होगी.
बुकिंग की जानकारी
रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ चुनिंदा किया डीलरशिप पर ₹50,000 की टोकन राशि के साथ अनौपचारिक बुकिंग शुरू हो गई है हालांकि Kia India की ओर से आधिकारिक बुकिंग की घोषणा का अभी भी इंतजार है.
भारत में मुकाबला
भारतीय बाजार में Kia Sorento Hybrid का मुकाबला Toyota Fortuner, Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron R-Line और MG Majestor जैसी प्रीमियम SUV से होगा.