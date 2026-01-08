  • Home>
  • 2026 की नई Kia Seltos: जानिए 7 बड़ी खूबियां जो पुराने मॉडल में नहीं थीं

पुराने मॉडल की तुलना में नई जेनरेशन की सेल्टोस का न सिर्फ़ बॉडी बड़ी है, बल्कि इसके केबिन के अंदर भी कई बड़े अपग्रेड किए गए हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 8, 2026 12:05:12 PM IST

Kia Seltos - Photo Gallery
1/7

Larger Overall Size & Space:

नई सेल्टोस काफी बड़ी है, इसकी लंबाई और व्हीलबेस ज़्यादा है, जिससे पुराने मॉडल की तुलना में ज़्यादा केबिन स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी मिलती है.

Kia Seltos - Photo Gallery
2/7

Flush-Type Motorised Door Handles:

पारंपरिक हैंडल के बजाय, 2026 सेल्टोस में स्लीक मोटराइज्ड फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं जो इसके मॉडर्न लुक और सुविधा को बढ़ाते हैं.

Kia Seltos - Photo Gallery
3/7

Bigger & Better Displays:

अब इंटीरियर में दो 12.3-इंच की स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले) और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक अतिरिक्त 5-इंच की टचस्क्रीन शामिल है, जो पुराने मॉडल की छोटी स्क्रीन के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है.

Kia Seltos - Photo Gallery
4/7

Panoramic Sunroof:

नए मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिसने पुरानी सेल्टोस के सिंगल-पेन सनरूफ की जगह ली है, जिससे केबिन ज़्यादा रोशन होता है और ओवरऑल फील बेहतर होता है.

Kia Seltos - Photo Gallery
5/7

Side Parking Sensors Added:

फ्रंट और रियर सेंसर के अलावा, नई सेल्टोस में अब साइड पार्किंग सेंसर भी हैं, जिससे गाड़ी चलाना और तंग जगहों पर पार्किंग करना आसान और सुरक्षित हो गया है.

Kia Seltos - Photo Gallery
6/7

Upgraded Driver Comfort:

ड्राइवर की सीट अब लम्बर सपोर्ट के साथ 10-वे पावर एडजस्टेबल है, और इसमें सीट/ORVM मेमोरी फंक्शन भी है, जो पुरानी 8-वे सीट के मुकाबले ज़्यादा आराम और सुविधा देता है.

Kia Seltos - Photo Gallery
7/7

More Exterior Colour Options:

किआ ने चार नए एक्सटीरियर कलर पेश किए हैं, जिससे खरीदारों के लिए वैरायटी और पर्सनलाइज़ेशन के ऑप्शन बढ़ गए हैं.

2026 की नई Kia Seltos: जानिए 7 बड़ी खूबियां जो पुराने मॉडल में नहीं थीं - Photo Gallery

