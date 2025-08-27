Khushi Mukherjee की टॉप 5 वेबसीरीज , जिसे देखने के बाद आप भी हो जाओगे बेकाबू
Khushi Mukherjee Top 5 Web Series: खुशी मुखर्जी, जिन्होंने रिएलिटी शोज से लेकर एडल्ट फिल्मों तक में काम किया है, उन्हें उनके बोल्ड और हॉट लुक्स के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए, उनकी कुछ ऐसी फिल्में और वेब सीरीज के बारे में बात करते हैं जो लोगों की रातों की नींद उड़ा देती हैं।
खुशी मुखर्जी की नादान सीरीज
इस सीरीज में खुशी मुखर्जी मेन लीड का रोल प्ले कर रही है जिसमे खुशी मुखर्जी ने एक बोल्ड लड़की का रोल प्ले किया है साथ ही हम आपको ये भी बता दे की इस फिल्म की कहानी एक ऐसे जोड़े पर बेस्ड है, जिनकी शादी को पाँच साल हो चुके हैं लेकिन वे माता-पिता नहीं बन पाते हैं।
खुशी मुखर्जी की थ्रिलर से भरपूर ड्रामा "जंगल में दंगल"
इस कहानी में एक अहम किरदार है खुशी मुखर्जी, जो गाँव की एक रहस्यमयी और साहसी महिला 'नयना' का रोल निभा रही हैं साथ ही हम आपको ये भी बात दे की ये एक शांत और खूबसूरत तटीय गाँव की कहानी है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह एक थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें बदले, लालच और इंसाफ की कहानी बुनी गई है।
"देविका"पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित कहानी
"देविका" एक पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित कहानी है, जहाँ रिश्ते में भरोसे की कमी दरारें पैदा कर देती है।इस कहानी में एक दिलचस्प लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा आपको , जो रिश्तों में उतार-चढ़ाव के ऊपर आधारित है ।इस सीरीज में खुशी मुखर्जी 'सिया' नाम की लड़की का रोल प्ले है,जो बोल्ड है और इमोशन होती है।
खुशी मुखर्जीकी बोल्ड सीरीज में से एक ‘रीति रिवाज’
"रीति रिवाज" वेब सीरीज में खुशी मुखर्जी दो एपिसोड्स में नजर आई थीं। उनकी मौजूदगी ने सीरीज की थीम को और भी ज्यादा ईफेक्टिव बनाता है।
गांडू एक दिलचस्प महिला की कहानी
गांडू में खुशी मुखर्जी ने ‘रिद्धिमा’नाम की लड़की का रोल प्ले किया है जो एक जटिल और दिलचस्प महिला है, । खुशी का यह किरदार ईमोशनल ,बोल्ड और लोगों का दिल छु जाने वाला था।
"देविका"पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित कहानी
"देविका" एक पति-पत्नी के रिश्ते पर आधारित कहानी है, जहाँ रिश्ते में भरोसे की कमी दरारें पैदा कर देती है।इस कहानी में एक दिलचस्प लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा आपको , जो रिश्तों में उतार-चढ़ाव के ऊपर आधारित है ।इस सीरीज में खुशी मुखर्जी 'सिया' नाम की लड़की का रोल प्ले है,जो बोल्ड है और इमोशन होती है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.