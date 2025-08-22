Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा

Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: खुशी मुखर्जी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वह कभी बिकिनी में, तो कभी सिर्फ अपने शरीर पर तकिया या कंबल रखकर फोटोशूट करवाती हैं। इन्हीं सब कारणों से वह अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन खुशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही वजह है कि वह कभी भी, कहीं भी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर निकल जाती हैं। आइए, अब उनकी एक ऐसी ही हदें पार करती हुई तस्वीर पर चर्चा करते हैं, जिसमें उन्हें फोटो क्लिक करवाते समय जरा भी शर्म नहीं आई।