  • Home>
  • Gallery»
  • Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा

Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा

Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: खुशी मुखर्जी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वह कभी बिकिनी में, तो कभी सिर्फ अपने शरीर पर तकिया या कंबल रखकर फोटोशूट करवाती हैं। इन्हीं सब कारणों से वह अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन खुशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद यही वजह है कि वह कभी भी, कहीं भी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर निकल जाती हैं। आइए, अब उनकी एक ऐसी ही हदें पार करती हुई तस्वीर पर चर्चा करते हैं, जिसमें उन्हें फोटो क्लिक करवाते समय जरा भी शर्म नहीं आई।

By: Komal Kumari Last Updated: August 22, 2025 11:12:49 IST
Follow us on
Google News
Khushi Mukherjee did a photoshoot with just a blanket - Photo Gallery
1/7

खुशी मुखर्जी ने बस एक ब्लैंकेट के साथ करवाया फोटोशूट

इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ने बिना कपड़ों के, बस एक सफेद फर वाले ब्लैंकेट से खुद को ढक रखा है और वह बेड पर बैठकर फोटो लेते हुए नजर आ रही हैं। अपने हुस्न का जलवा वह पूरे इंटरनेट पर खुलेआम दिखा रही हैं।

Khushi Mukherjee got a nude photoshoot done - Photo Gallery
2/7

खुशी मुखर्जी ने करवाया न्यूड फोटोशूट

खुशी मुखर्जी ने इस फोटो में एक न्यूड फोटोशूट करवाया है, जिसमें वह झुककर एक बोल्ड और ग्लैमरस पोज देती नजर आ रही हैं, जो उनके आत्मविश्वास और एक्सप्रेशन को बखूबी दर्शाता है।

Khushi Mukherjee gave a sexy and hot pose with just a pillow - Photo Gallery
3/7

खुशी मुखर्जी बस एक पिलो के साथ दिया सेक्सी और हॉट पोज

इस तस्वीर में खुशी मुखर्जी ने खुद को सिर्फ एक पिलो से खुद को कवर कर रखा है और बेड पर बैठकर सेक्सी और हॉट पोज दे रही हैं, जिन्हें देखने के बाद लोगों की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही हैं।

Khushi Mukherjee flaunted her beauty in bra and panty - Photo Gallery
4/7

खुशी मुखर्जी ने ब्रा और पैंटी में बिखेरा अपने हुस्न का जलवा

खुशी मुखर्जी ने इस तस्वीर में अपनी हॉटनेस का ऐसा जलवा बिखेरा है कि निगाहें हटाना नामुमकिन हो जाए। सफेद ब्रा और पैंटी में उनका यह सेक्सी अंदाज दिलों को तेज़ी से धड़कने पर मजबूर कर देता है। पोल के सहारे उनकी कातिलाना पोज, और दूसरी तरफ कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हैं।

खुशी मुखर्जी पिंक लेस वाली लिंजर पहनकर लगाई इंटरनेट पर आग - Photo Gallery
5/7

खुशी मुखर्जी पिंक लेस वाली लिंजर पहनकर लगाई इंटरनेट पर आग

खुशी मुखर्जी इस फोटोज में अपनी बोल्ड और हॉट फोटोज इंटरनेट पर आग लगा रही हैं, उनकी पिंक लेस वाली लिंजर पहन रखी है जिसे देखने के बाद आप खुद भी शर्म से लाल लाल हो जाओगे।

Bold and hot photos of Khushi Mukherjee - Photo Gallery
6/7

खुशी मुखर्जी की बोल्ड और हॉट फोटो

खुशी मुखर्जी इस फोटो में बेहद हॉट लग रही हैं। उनकी बोल्डनेस का लोगों को और भी ज्यादा पागल बना रही है ।जिसमे उनकी बस एक ब्रा स्ट्रैप दिख रही है।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा
Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा
Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा
Khushi Mukherjee Bold Photoshoot: ब्लैंकेट में लिपटी खुशी मुखर्जी ने फैशन की दुनिया में मचाया हंगामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?