Khushi Mukherjee कि Bold और Sexy फोटोज देखकर, आप भी हो जाएंगे घायल

खुशी मुखर्जी अपनी बोल्डनेस और कातिल अदाओं  के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने काफी गंदी फिल्मों में भी काम किया है और म्यूजिक वीडियो में भी काम कर रखा हैं,और हम आपको यह भी बता दे की हालही में खुशी मुखर्जी ने सारी हदें पार करके बस एक कंबल को अपने बदन पर रखकर फोटो क्लिक करवाई थी। जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन खुशी मुखर्जी  के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर ऐसे काम करती रहती हैं जिसकी वजह से ट्रोलर्स के नजरों में आ जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से खुशी मुखर्जी की कुछ ऐसे फोटोज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 9, 2025 10:57:30 IST
1/6

खुशि मुखर्जी का बीच पर लैटी हुई सेक्सी तस्वीरें (Khushi Mukherjee sexy poses)

खुशी मुखर्जी ने इस फोटो में पर्पल कलर की बिकनी पहनी हुई और सेक्सी पोज दे रही हैं और साथ ही खुशी मुखर्जी के खुले गीले बाल और अपना पूरा बदन दिखाते हुए फोटो क्लिक करा रही हैं।

2/6

खुशी मुखर्जी की शॉवर में नहाती हुई तस्वीरें (Khushi Mukherjee bathing in the shower Pictures )

अगर आप भी खुशी मुखर्जी की इस तस्वीर को देखेंगे तो पानी-पानी हो जाएंगे जिसमें खुशी मुखर्जी शॉवर के नीचे भीगती हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने सफेद कपड़े में अपना गीला बदन दिखाते हुए पोस दे रही है।

3/6

सफेद कपड़े में भीगी हुई खुशी मुखर्जी अश्लील की फोटो(Khushi Mukherje obscene photo) wet e

खुशी मुखर्जी ने इस फोटो में अपना गीला सेक्सी बदन दिखा रही हैं जिसमें उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वह कपड़े गीले हैं जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर दिख रहा है और जिसे देखकर लोगों की निगाहें खुशी मुखर्जी के गीले बदन पर अटक गई हैं।

4/6

खुशी मुखर्जी का लेपर्ड प्रिंट बिकिनी किलर स्टाइल (Khushi Mukherjees leopard print bikini killer style)

खुशी मुखर्जी इस फोटो में काफी कातिलाना लग रही है जिसमें उन्होंने लेपर्ड प्रिंट बिकनी पहेन रखी है और जिसे देख कर लोगों के पसीने छूट रहे हैं।

5/6

खुशी मुखर्जी ने व्हाइट ब्रा में क्लिक करवायी सेक्सी फोटो(Khushi Mukherjee white bra sexy photo)

इस फोटो में खुशी मुखर्जी ने सफेद ब्रा और पैंटी पहनी हुई है, जिसमें वह कातिलाना पोज दे रही हैंऔर इसे देखकर लोग इंटरनेट पर घायल हो रहे हैं।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

