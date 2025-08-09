Khushi Mukherjee कि Bold और Sexy फोटोज देखकर, आप भी हो जाएंगे घायल

खुशी मुखर्जी अपनी बोल्डनेस और कातिल अदाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने काफी गंदी फिल्मों में भी काम किया है और म्यूजिक वीडियो में भी काम कर रखा हैं,और हम आपको यह भी बता दे की हालही में खुशी मुखर्जी ने सारी हदें पार करके बस एक कंबल को अपने बदन पर रखकर फोटो क्लिक करवाई थी। जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन खुशी मुखर्जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर ऐसे काम करती रहती हैं जिसकी वजह से ट्रोलर्स के नजरों में आ जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से खुशी मुखर्जी की कुछ ऐसे फोटोज के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं।