  • बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी Khushi Mukherjee ने पहनी इतनी रिवीलिंग ड्रेस, देख लोग हुए आग बबूला, सोशल मीडिया पर किया जमकर ट्रोल

खुशी मुखर्जी की एक लेटेस्ट तस्वीर ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी। उनकी रिवीलिंग लुक को देखकर कई लोग हैरान रह गए और कुछ ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। तस्वीर सामने आते ही कुछ फैंस ने उनकी हॉटनेस और बोल्डनेस की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ कई यूज़र्स ने उनके इस अंदाज को बेशर्मी की हद बताया आइए जानतें हैं…

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 17, 2025 14:22:07 IST
1/6

खुशी मुखर्जी का कॉन्फिडेंस लेवल

खुशी मुखर्जी का लेटेस्ट लुक में उनका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी खूबसूरती है। तस्वीरों में जिस तरह उन्होंने बेबाकी से कैमरे के सामने पोज दिए हैं, वह उनकी पर्सनैलिटी को और भी मजबूत बनाता है। यही कारण है कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुईं और लाखों लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं।

2/6

फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया

खुशी मुखर्जी का यह बोल्ड अंदाज इंटरनेट पर आते ही चर्चा का विषय बन गया। कुछ फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे और उन्हें ‘गॉर्जियस’ और ‘हॉट’ बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इस लुक को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

3/6

कैमरा एंगल का कमाल

खुशी मुखर्जी की इन तस्वीरों में कैमरा एंगल का कमाल साफ नजर आता है। हर पोज को इस तरह क्लिक किया गया है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस दोनों हाईलाइट हों।

4/6

सोशल मीडिया पर वायरल (Khushi Mukherjee vira post on social media)

खुशी मुखर्जी की यह तस्वीरें इंस्टाग्राम पर आते ही तहलका मचा चुकी हैं। कुछ ही घंटों में पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ गए। फैन्स उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं ।

5/6

खुशी मुखर्जी ने दिया हॉटनेस का तड़का

खुशी मुखर्जी का यह अवतार इंटरनेट पर हॉटनेस का नया तड़का लगा रहा है। तस्वीरों में उनका स्टाइल और एटीट्यूड दोनों ही काबिले तारीफ हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने पोज दिए हैं, वो उनकी बोल्डनेस को और भी हाईलाइट करते हैं।

6/6

खुशी मुखर्जी का ग्लैमरस पोज (Glamorous pose of Khushi Mukherjee)

खुशी मुखर्जी के हर पोज़ में एक अलग ग्लैमर और बोल्डनेस झलक रही है। कैमरे के सामने उनका एटीट्यूड और शारीरिक हाव-भाव बेहद प्रोफेशनल लगते हैं। उनकी आँखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर एक्सप्रेशंस और हाथों की मूवमेंट ने हर तस्वीर को आकर्षक बना दिया है।

